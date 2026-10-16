Сейм у четвер визнав громадянином Латвії українця Данила Мічуду, який живе в Латвії з 2022 року та займається веслуванням на каное.

Про це з посиланням на агентство LETA інформує LSM.

В анотації зазначено, що Мічуда прибув до Латвії після початку розв’язаної Росією повномашстабної війни в Україні, щоб продовжити спортивну кар’єру. Він тренується в Спортивній школі Лімбазького краю, вивчає латиську мову та інтегрується в латвійське суспільство. Спортсмен хоче пов’язати своє подальше професійне та особисте життя з Латвією, а також представляти країну на міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх.

В анотації вказано, що у 2025 році Мічуда на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років на дистанції 500 метрів посів 12-те місце, на чемпіонаті світу серед спортсменів до 23 років на дистанції 1000 метрів був 33-тім, а на змаганнях Кубка світу на дистанції 1000 метрів увійшов до числа 29 найкращих. Його прийняття до громадянства Латвії підтримують Латвійська федерація каное та Латвійський олімпійський комітет, які наголошують на потенціалі спортсмена в майбутньому представляти Латвію на міжнародних змаганнях, зокрема на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Комісія дійшла висновку, що Мічуда цілеспрямовано формує стійкий зв’язок із Латвією та своєю спортивною діяльністю може зробити внесок у розвиток латвійського спорту й представництво держави в міжнародному спортивному середовищі. Мічуду визнано громадянином Латвії зі збереженням громадянства України.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2025 році Скандал. Українська стрибунка у воду Софія Лискун змінила громадянство на російське – що кажуть у Федерації