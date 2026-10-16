Росіяни замінували дорогу в Енергодар, що може перетворити його на другі Олешки.

Про це попереджає керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

-15 жовтня окупаційна влада опублікувала попередження про мінування так званої Мічуринської траси, яка з’єднує село Водяне з Енергодаром.

«У зв’язку з отриманням підтвердженої інформації про мінування категорично рекомендуємо утриматися від пересування Мічуринською трасою від села Водяне у бік Енергодара».

Але найнебезпечніша деталь в іншому. Росіяни попереджають про можливе мінування інших під’їзних доріг. Якщо загроза пошириться на кілька незалежних маршрутів, Енергодар може опинитися в умовах фактичної транспортної ізоляції.

Особливо важлива ділянка Мічуринської траси, позначена на карті червоним колом, оскільки вона є частиною одного з основних маршрутів забезпечення міста.

Саме з подібного поступового обмеження транспортного сполучення починалася катастрофа в Олешках.

При цьому постачання для російського персоналу ЗАЕС здійснюється під приводом забезпечення ядерної безпеки, зокрема під час локальних домовленостей про припинення вогню та міжнародних місій. І це створює додаткову суперечність: доступ до атомної станції намагаються підтримувати, тоді як цивільне сполучення навколишніх населених пунктів опиняється під загрозою.

Ризик повторення сценарію Олешок вже потребує уваги. Бо коли місто фактично опиниться в ізоляції, гуманітарну катастрофу доведеться не попереджати, а долати.