Повідомляємо, що у січні – вересні 2026 року до державного бюджету надійшло 2,6 млрд грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів. Це на 64,3 млн грн більше, ніж за 9 місяців 2025 року.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,9 відсотка.

Завдяки відповідальності бізнесу та якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з платниками та активній протидії ризикам, на Миколаївщині спостерігається стабільне надходження податку на додану вартість до державного бюджету.

Станом на 01.10.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5539 суб’єктів господарювання (далі – СГ), у тому числі 4903 платника – юридичні особи, 636 платників – фізичні особи – підприємці (далі – ФОП).

За січень – вересень 2026 року зареєстровано 488 платників ПДВ, з них 378 – юридичних осіб та 110 – ФОП, анульовано реєстрацію 528 платників ПДВ, з них 397 – юридичних осіб та 131 – ФОП.

Головне управління ДПС у Миколаївській області захищає інтереси чесного бізнесу, оскільки саме підприємства реального сектору економіки наповнюють бюджети усіх рівнів. Застосовуючи систему моніторингу оцінки ризиків, фахівці податкової створюють сприятливі конкурентні умови для сумлінних платників.

Нагадуємо, що з метою ефективної комунікації з платниками податків у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області працює Консультаційний центр з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, де суб’єкти господарювання зможуть отримати необхідну інформаційну підтримку.

Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71,

(0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33,

093 964 21 32. Тож, пропонуємо сумлінному бізнесу не лише контроль, а й консультаційну допомогу, що дозволяє прогнозувати свою господарську діяльність і виконання податкових зобов’язань.