У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини автопригоди, внаслідок якої загинув пішохід.

Вчора, 15 жовтня, приблизно о 20:00 32-річна водійка автомобіля Volkswagen Jetta, рухаючись у дворі будинку № 20 по вул. Пограничній, скоїла наїзд на пішохода, який, за попередньою інформацією, лежав на проїзній частині.

Внаслідок автопригоди від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Наразі слідчі встановлюють обставини автопригоди, а також особу загиблого.

На момент ДТП чоловік був одягнений у темно-зелену кофту та сині джинсові штани.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту СУ просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутись за телефоном: 0 63 785 0420 або 102.