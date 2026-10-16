Дональд Трамп обрав нову речницю Білого дому Кеті Захарію лише кілька днів тому, але за цей час навколо її імені з’явилося багато обговорень щодо її минулого та манери спілкування з журналістами, пише ВВС.

Політичний шлях 42-річної Кеті Захарії розпочався ще у 2006 році, коли вона проходила стажування в Республіканському національному комітеті та в Білому домі за адміністрації Джорджа Буша-молодшого. В останні роки вона здобула популярність як коментаторка на консервативних телеканалах Newsmax і Fox News.

Перед переходом до Білого дому Захарія відповідала за комунікації в медіакомпанії Дональда Трампа Trump Media & Technology Group.

Раніше вона також недовго працювала речницею міністерства внутрішньої безпеки США, але звільнилася, заявивши, що постійні перельоти між Каліфорнією та Вашингтоном створювали труднощі для її родини.

Провальний перший брифінг?

Дебют Кеті Захарії на посаді прессекретарки Білого дому викликав хвилю насмішок у медіа. Оглядач The Guardian Девід Сміт у колонці назвав її перший брифінг незграбним і неприродним, порівнявши манеру її виступу з поведінкою штучного інтелекту.

За словами журналіста, Захарія говорила скуто, уникала зорового контакту, демонструвала нервозність і відповідала на запитання без емоцій. Брифінг тривав лише 14 хвилин, протягом яких вона озвучила тези на підтримку президента Дональда Трампа та відповіла лише на три запитання.

Окремі журналісти також розкритикували її стиль подачі інформації. На думку автора колонки, Захарія часто читала з підготовлених нотаток, невпевнено реагувала на аудиторію та робила дивні паузи.

Під час сесії запитань кореспондент Fox News поцікавився, чи продовжують США ділитися з Україною розвідувальними даними. На це Захарія відповіла, що уточнить інформацію пізніше.

Наприкінці брифінгу журналістка Daily Mail запитала, як вона поєднуватиме нову роботу з сімейним життям, адже її чоловік і четверо дітей залишаються в Каліфорнії. Відповідаючи, Захарія обмовилася і замість слова “чоловік” спершу сказала “мій президент”, після чого відразу виправилася, що викликало сміх у залі.

“Президент Трамп — найбільш дружній до сімей президент, який у нас коли-небудь був. Він узяв на роботу найбільше жінок, які мають сім’ї; і той факт, що він знав про наявність у мене чотирьох дітей — а також про те, що ця робота буде дуже вимогливою, — і все одно довірився мені, свідчить про те, що я здатна впоратися з цим завданням”, – сказала Захарія

Невдовзі після брифінгу Трамп сказав: “Я вважаю, що вона була дуже хорошою”.

Чи справді юристка

У вівторок, 13 жовтня, журналіст запитав Кеті Захарію, у якому штаті вона склала адвокатський іспит, необхідний для отримання права на адвокатську практику у США. Стоячи поруч із президентом, вона відповіла: “Коли я переїхала до Китаю”.

Схоже, її ім’я не значиться в реєстрах адвокатури жодного зі штатів, де вона проживала.

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив, що Захарія “має виняткову кваліфікацію та гострий розум, які допоможуть інформувати американців”.

Президент Дональд Трамп, оголошуючи про її призначення минулого тижня, назвав Захарію адвокаткою. Вона й сама називала себе юристкою.

Відповідаючи цього тижня на запитання про свою кваліфікацію, Кеті Захарія заявила: “Я займалася міжнародним договірним правом і мала всі необхідні для цього документи”.

У середу громадська організація Campaign for Accountability подала скаргу до Колегії адвокатів Каліфорнії.

Вони вимагають перевірити, чи не “видавала Захарія себе перед громадськістю за особу, яка має право займатися адвокатською практикою без відповідної ліцензії, що законодавство Каліфорнії вважає кримінальним правопорушенням”.

Захарія закінчила юридичний факультет Університету Пеппердайна в Каліфорнії у 2011 році, підтвердили в університеті.

Однак диплом юриста сам по собі не дає права займатися адвокатською практикою у США.

Нова прессекретарка Білого дому розповіла The New York Times у середу, що коли вперше почала з’являтися в ефірі кабельних телеканалів, запитала в Університету Пеппердайна, як їй слід себе представляти.

За її словами, президент університету порадив їй називати себе юристкою, але не адвокаткою.

Як повідомляє The Wall Street Journal, після закінчення юридичного факультету Захарія намагалася скласти адвокатський іспит у Каліфорнії, але безуспішно. Каліфорнійський адвокатський іспит вважають одним із найскладніших у США.

Людина, яка безпосередньо обізнана з цією справою, повідомила виданню, що Захарія складала іспит приблизно тоді, коли готувалася до весілля та переїзду до Китаю разом зі своїм майбутнім чоловіком.

Підпис до фото,Президент Дональд Трамп та прессекретарка Білого дому Кеті Захарія розмовляють із журналістами на південній галявині Білого дому перед посадкою на борт Marine One, що прямує до Аляски

Захарія переїхала до Пекіна через роботу свого чоловіка в американській компанії, що займається прямими інвестиціями. Захарія стверджує, що там працювала у сфері “міжнародного договірного права”.

Згідно з її профілем у LinkedIn, у 2011–2013 роках вона працювала молодшою юристкою в пекінській юридичній фірмі Чжун Лунь.

У Китаї ліцензію на юридичну практику можуть отримати лише громадяни країни. Іноземці можуть працювати в юридичних фірмах на інших посадах.

У лютому минулого року Захарія заявила в консервативному радіошоу The Clay Travis and Buck Sexton Show, що під час перебування в Китаї працювала зовнішньою юридичною радницею для Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Світового банку.

BBC звернулася до Світового банку та IFC по коментар.

Відомо, що Група Світового банку інколи залучає зовнішні юридичні фірми, а ті самі визначають, які саме юристи працюватимуть над конкретними проєктами.

Згідно з її профілем у LinkedIn, Захарія також обіймала посаду головної юридичної радниці організації Fix California, яку заснував союзник Трампа Рік Гренелл.

Репости на підтримку Путіна?

Після призначення Кеті Захарії прессекретаркою Білого дому увагу медіа привернули її дописи в соцмережах, опубліковані на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зокрема, видання The Telegraph звернуло увагу на те, що в березні 2022 року Захарія поширила допис із підтримкою російського президента Володимира Путіна.

У репості стверджувалося, що “Путін веде війну проти кабали, а Україна діє разом із нею”.

Під “кабалою” автори допису мали на увазі нібито таємне об’єднання представників світових еліт. Публікація містила зображення низки відомих політиків і громадських діячів, серед яких Гілларі Клінтон, Барак Обама, Джо Байден та Джордж Сорос.

Журналісти також звернули увагу на інші публікації Захарії за 2022 рік, у яких вона поширювала матеріали, пов’язані з конспірологічною теорією Pizzagate. Її прихильники без доказів стверджують, що представники Демократичної партії нібито причетні до мережі сексуальної експлуатації дітей.

Наприклад, у вересні 2022 року Захарія згадала колишнього керівника апарату Білого дому Джона Подесту, назвавши його “педофілом”.

Такі звинувачення ґрунтувалися на конспірологічних твердженнях про те, що в електронному листуванні Подести нібито містилися закодовані повідомлення про торгівлю дітьми. Водночас правоохоронці ніколи не висували Подесті обвинувачень у подібних злочинах, а сам він послідовно заперечував ці закиди.

Призначення через особисту відданість

У дописі в соцмережах Трамп назвав Захарію “відданою” та “щирою прихильницею і учасницею руху MAGA”, маючи на увазі свій рух Make America Great Again (“Зробімо Америку знову великою”). Він додав, що вона має “бездоганну історію підтримки”.

За повідомленнями ЗМІ, колишня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, яка залишила посаду в серпні, перейшла працювати на телеканал Fox News.

“Раніше вона брала участь у моїх виборчих кампаніях, допомагаючи в ключових штатах, де точилася боротьба за голоси. Ми перемогли в усіх семи з них”, – написав Трамп про Захарію в соцмережі Truth Social.

“Я впевнений, що Кеті досягне вагомих результатів для нашої країни на посаді прессекретарки Білого дому, адже її поважають медіа, американці та моя адміністрація, і вона чудово співпрацюватиме з ними”, – додав він.

Захарія подякувала президенту в дописі на платформі X:

“Служити президенту Трампу та американському народові в цей важливий момент, коли країна відзначає 250-річчя, – честь усього мого життя”.

Вона заявила, що Трамп “довів Америці, що ми можемо знову стати великими, і щодня працює над тим, щоб втілювати цю велич у життя”.

Також вона зазначила, що чекає на співпрацю з журналістами Білого дому та репортерами по всій країні, щоб “донести цю історію до людей”.

На початку року Захарія написала колонку для New York Post про випадок, коли її попросили не носити кепку з написом Make America Great Again у місцевому спортзалі.

“Я відповіла, що ніколи не зніму свою кепку Трампа, щоб догодити лівим, – написала вона. – Це відверта, нічим не прикрита нетерпимість. Свобода слова не зникає біля дверей спортзалу”.

Професор політології Джастін Бухлер з Університету Кейс Вестерн Резерв в Огайо в коментарі BBC заявив, що кадрові призначення Трампа під час його другого терміну ґрунтуються насамперед на особистій відданості.

“Він понад усе цінує лояльність”, – сказав Бухлер.