На Закарпатті повідомлено про підозру священнику, який на вулиці розстрілював перехожих. Троє людей померли, ще двоє в лікарні.

Нагадаємо, як повідомляло вчора ІншеТВ, На Закарпатті священнослужитель УПЦ МП розстріляв 2 людей просто на вулиці, ще 3 поранив (ФОТО). На сьогодні померла одна з поранених, тож жертв побільшало.

Хустська окружна прокуратура повідомила про підозру 45-річному священнику УПЦ московського патріархату, якого затримали після стрілянини в селищі Вишково на Закарпатті.

Повідомлення про стрілянину надійшло 15 жовтня близько 16:00. За даними слідства, чоловік ішов вулицею та стріляв у перехожих із рушниці.

На місці загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 84-річна жінка, яка отримала поранення грудної клітки. Ще двоє потерпілих залишаються під наглядом медиків, один із них – у важкому стані.

Під час обшуків удома в затриманого та в церкві, де він служив, правоохоронці вилучили рушницю, пістолет із набоями, а також пакет із речовиною, яка попередньо є канабісом. Експертизи мають встановити, чи використовували вилучену зброю під час стрілянини. У чоловіка також відібрали кров для перевірки на алкоголь і наркотичні речовини.

Керівник Хустської окружної прокуратури повідомив священнику про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох чи більше осіб (п. 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 — п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Правоохоронці розглядають кілька можливих мотивів, основний із них – хуліганський. Прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою без визначення застави.