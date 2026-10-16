Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, за який платить і його країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

“Ці обмеження мають бути скасовані”, – заявив Вадефуль.

Він зазначив, що частина обладнання Starlink в Україні фінансується Німеччиною.

“І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі”, – наголосив німецький міністр.

Вадефуль додав, що наразі “немає повної картини” щодо причин обмеження роботи Starlink.

За його словами, Німеччина має питання до США з цього приводу, “які ми з’ясуємо”.