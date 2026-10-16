Мешканця Миколаєва засуджено до 11 років позбавлення волі за вбивство матері.

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва суд визнав 42-річного місцевого мешканця винним в умисному вбивстві своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком суду чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у травні 2019 року чоловік проживав разом із матір’ю. Між ними виникла сварка, під час якої він, на ґрунті особистих неприязних стосунків, вирішив її вбити.

Перебуваючи разом із матір’ю на балконі квартири на сьомому поверсі багатоквартирного будинку, чоловік обома руками виштовхнув її вниз. Унаслідок падіння з висоти жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

Зібрані під час досудового розслідування докази в сукупності підтвердили вину обвинуваченого.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.