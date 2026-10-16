Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу на саміті лідерів ЄС в Брюсселі. За його словами, йдеться про ракети PAC-2 та PAC-3, які Україна отримує за програмою PURL.

-Тут ми вдячні НАТО, європейцям, безумовно, які це фінансують, і адміністрації Білого Дому. Що стосується того, скільки в нас ракет, яким чином ми їх отримуємо — ми отримуємо їх не тільки від США, ми працюємо з Європою і з іншими країнами в світі. Збираємо 2, 5, 10, скільки зможемо домовитися, скільки можемо забрати відповідних ракет. І доставляємо їх в Україну, щоб захищати людей, — зазначив Володимир Зеленський.

Україна працює з багатьма країнами щодо розвідданих, однак інформацію щодо виходу російської балістики отримує саме від США, повідомив Зеленський, хоча про виходи балістики отримає інформацію тільки від США.

-І що стосується розвідданих, ми завжди говоримо: ми вдячні американським партнерам. З нами розвідданими діляться багато країн. Ми говоримо про десятки країн. Ми налагодили таку роботу за час війни. Це дуже суттєва, серйозна допомога. Ми їм вдячні.

Щодо балістики, саме виходи балістики, – цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Тут, бачите, багато викликів і саме пов’язані з балістикою, – додав він.

Зараз не йдеться про заміну Starlink, однак Україна працює з іншими партнерами, зокрема з Францією, над альтернативою Starlink, заявив Зеленський.

-Ми не говоримо про заміну Starlink. Тобто ми працюємо з деякими країнами, включаючи Францію, щоб мати ще можливості, – сказав Зеленський на пресбрифінгу у Брюсселі у п’ятницю.

Швидкість Starlink для України ще не повністю відновили, проте вона відновлюється — підкреслив Зеленський і наголосив, що Starlink використовували для перехоплення реактивних «шахедів» та мідл-страйк ударів по російській логістиці на території України.

Що стосується енергетичного перемир’я.

Зеленський закликав: якщо його не буде – дайте нам ПВО, щоб Україна могла захищати свою енергетику.

-Не давайте нам занадто багато. Дайте нам стільки, скільки буде потрібно на той період, щоб захиститися.

Зеленський також відреагував на слова Трампа, що йому з Путіним простіше, ніж із Зеленським,заявив, що йому лугше спілкуватися з Трампом, ніж з Путіним.

-Мені з Трампом легше. В мене було кілька зустрічей з президентом США, і ми завжди знаходимо теми для дискусії і прийняття рішень. Я відстоюю інтереси виключно України і народу України. На нас напали, окупували, вбили наших людей. Логічно, що ми маємо право на захист.