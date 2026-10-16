Гроші на призи збирають самі гравці. Будь-яка державна лотерея, зокрема Суперлото онлайн , наповнює призовий фонд зі ставок учасників, а правила розподілу цих коштів однакові для всіх операторів.

Половина кожного квитка йде на призи

Головну вимогу встановлює стаття 5 профільного закону. Оператор зобов’язаний спрямовувати до призового фонду щонайменше 50% від суми прийнятих ставок. Тобто, з кожної сотні гривень, витраченої на квитки, не менше 50 гривень повертаються гравцям у вигляді виграшів.

Чому фонд щоразу різний

Розмір призового фонду не фіксують наперед. Він залежить від того, скільки квитків продали на конкретний тираж: що більше людей зробили ставки, то більша сума піде на виграші. Відсоток лишається сталим, а сума в гривнях змінюється разом із продажами.

Куди йде решта виручки

Друга половина грошей утримує всю лотерейну систему:

Платежі державі: Оператори сплачують податки та ліцензійні платежі. У 2026 році УНЛ, МСЛ і «Патріот» отримали ліцензії та перерахували до бюджету по 24,2 млн грн кожен.

Оператори сплачують податки та ліцензійні платежі. У 2026 році УНЛ, МСЛ і «Патріот» отримали ліцензії та перерахували до бюджету по 24,2 млн грн кожен. Мережа продажу: Частина коштів покриває роботу точок розповсюдження та онлайн-продажів.

Частина коштів покриває роботу точок розповсюдження та онлайн-продажів. Проведення тиражів: Обладнання, трансляції розіграшів, перевірка квитків і виплати також потребують грошей.

Отже, лише частина виручки лишається оператору, а основна сума повертається учасникам гри.

Як росте джекпот

У тиражних лотереях призовий фонд ділять між категоріями залежно від кількості вгаданих чисел. Якщо головний приз у тиражі ніхто не забрав, ці гроші переходять до наступного розіграшу. Так, джекпот збільшується з тиражу в тираж, доки не з’явиться переможець.

Як закон захищає призові гроші

Законодавство окремо подбало про те, щоб гроші переможців були в безпеці. Ось ключові правила зі статті 12 Закону «Про державні лотереї в Україні»:

Скільки отримує переможець

Забрати виграш можна в касах оператора, а якщо це передбачають умови лотереї, то й у розповсюджувачів. Гроші видають готівкою або переказують на рахунок переможця. Перед виплатою квиток проходить експертизу на справжність. На прохання переможця оператор видає довідку із сумою призу, датою отримання та утриманим податком. Вона знадобиться, щоб підтвердити походження грошей, наприклад, під час купівлі житла.

Перед виплатою оператор як податковий агент утримує 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Самостійно декларувати такий виграш зазвичай не потрібно. Наприклад, із призу в 100 000 грн ви отримаєте 77 000 грн.

Строки та порядок виплати визначають умови конкретної лотереї, тому їх варто перевірити одразу після тиражу. Тож кожен виграш оплачують самі учасники гри, а закон гарантує повернення гравцям половини зібраних коштів.