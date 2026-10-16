Сили Оборони вперше завдали удару по Сургутському ЗСК у Ханти-Мансійському окрузі приблизно за 2400 км від кордону України.

Це підприємство «Газпрому» переробляє газовий конденсат, виробляє моторне й авіаційне паливо. Проєктна потужність — 12 млн тонн сировини на рік.

Сургутська ЗСК знаходиться за 35 кілометрів від міста Сургута. На сайті “Газпрому” підприємство називається “найбільшим переробним підприємством Ханти-Мансійського автономного округу – Югри”.

“Завод є гарантом безперебійної роботи Єдиної системи газопостачання Росії в Західному Сибіру, ​​забезпечуючи своєчасне постачання газу російським і закордонним партнерам ПАТ “Газпром””, – сказано на сайті заводу.

Там переробляють газові конденсати з родовищ північних районів Тюменської області, які проходять деетанізацію на Уренгойському заводі підготовки газового конденсату.

Серед продукції, що випускається: паливо дизельне зимове, арктичне; паливо для реактивних двигунів марки ТС-1; бензин неетильований марок АІ-95-К5 та АІ-92-К5; дистилят газового конденсату легкий; газовий конденсат стабільний (нафта); зріджені вуглеводневі гази; широка фракція легких вуглеводнів; метанол; газ скидний, технологічний.

З 2012 року ЗСК відповідно до указу президента РФ «Про увічнення пам’яті В. С. Черномирдіна» носить ім’я колишнього прем’єр-міністра РФ та посла РФ в Україні Віктора Степановича Черномирдіна.