Понад 40 санкціонованих обшуків провели правоохоронці Миколаївщини, у ході який вилучили майже 1 900 літрів дизельного пального, понад 10 тисяч доларів США та більше 495 тисяч гривень здобутих злочинним шляхом, ємності для пального, устаткування для його перекачування, автомобілі, службову документацію, «чорнові» записи та інші речові докази.

Серед фігурантів – машиніст тепловоза виробничого підрозділу АТ «Українська залізниця» та його помічник. Спільникам слідчі поліції повідомили про підозри у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення. Нині поліцейські встановлюють усіх учасників злочинної схеми.

Викрили та задокументували протиправні дії фігурантів слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ за силової підтримки бійців управління КОРД і роти поліції особливого призначення та за участі кінологів. Заходи з документування та викриття «схеми» привласнення майна держпідприємства його працівниками проходили за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 41-річний машиніст та його 39-річний помічник, жителі міста Вознесенська, на одній із станцій АТ «Укрзалізниця», використовуючи насоси, шланги та інше устаткування, через спеціально облаштований підземний люк та виведеними трубами у прилаштоване неподалік приміщення зливали з тепловоза дизельне пальне у заздалегідь підготовлені каністри. Щоб приховати результат своїх дій, чоловіки вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо кількості використаного пального. У такий спосіб, ділки «працювали», попередньо, понад пів року.

За один вихід привласнювали орієнтовно до 300 літрів дизпального, що потім збували третім особам у Вознесенському районі, які, в свою чергу, вже здійснювали перепродаж іншим клієнтам. Отримані кошти чоловіки розподіляли між собою. Наразі правоохоронці встановлюють загальний розмір завданих збитків національному перевізнику.

Поліцейські викрили фігурантів – працівників локомотивної бригади виробничого підрозділу під час чергового факту зливу дизпального, коли вони встигли привласнити близько 290 літрів.

Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків. Серед них — службові приміщення держпідприємства, місця зберігання пального, проживання фігурантів та транспортні засоби. У результаті правоохоронці виявили та вилучили майже 1 900 літрів дизпального, грошові кошти — понад 10 тисяч доларів США та більше ніж 495 тисяч гривень, автомобілі, засоби для зливу пального, службову документацію, «чорнові» записи та інші речові докази. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

Двох фігурантів слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у привласненні чужого майна, яке було їм ввірене та перебувало в їхньому віданні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану – ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Сьогодні суд обирав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.