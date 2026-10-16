Про це повідомив президент Зеленський.

-Зустрівся з Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Говорили тет-а-тет про важливі питання нашого двостороннього порядку денного та рух України до вступу у Євросоюз. Подякував пану Прем’єр-міністру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів. Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два.

Обговорили ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити цю російську війну. Дякую за солідарність з Україною, нашими людьми та готовність працювати разом заради миру.

Говорили й про можливості співпраці між Україною та Угорщиною і торгівлю, також про питання аграрної продукції.

Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами.

Дякую!