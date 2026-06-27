Сергій Лапін, директор команди українського ексчемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував рішення боксера відмовитися від своїх титулів.

Нагадаємо, вчора ІншеТВ повідомляло, що Олександр Усик відмовився від всіх своїх поясів. Що тепер? (ВІДЕО)

“Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було ухвалено з огляду на майбутнє надважкої ваги. Олександр відмовився від титулів боксерських організацій, щоб дати Ентоні Джошуа можливість поборотися за них і об’єднати їх.

Метою Олександра завжди було завершити свою легендарну кар’єру останніми боями у США, де він хоче залишити останню главу своєї боксерської спадщини”, — сказав Лапін у коментарі ESPN.

Лапін також зазначив, що Усик вирішив зберегти титул The Ring, який вважається символом об’єднаного чемпіонства. Олександр також володів поясами WBC, WBA, IBF, а також другорядним IBO.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу. Усик — перший боксер, який став триразовим абсолютним чемпіоном в «еру чотирьох поясів». Він досяг цього подвигу у важкій вазі у 2018 році та двічі у важкій вазі у 2024 та 2025 роках.