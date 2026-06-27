Представники Ізраїлю, Лівану та Сполучених Штатів проводять церемонію підписання в Державному департаменті того, що вони називають тристоронньою угодою між своїми країнами, яка передбачає виведення Армії оборони Ізраїлю з невеликих районів південного Лівану.

Державний секретар США Марко Рубіо, схоже, визнає обмежений обсяг угоди у своєму вступному слові, назвавши її: «Початком початку… Цей перший крок іноді є найважчим, але він важливий, і той, який ми зробили разом», передає timesofisrael.

«Попереду багато роботи. Ми жодним чином не недооцінюємо складність завдання, що стоїть перед нами, але ми розуміємо його важливість, наскільки воно життєво важливе, і для нас честь зіграти роль у його здійсненні», – сказав Рубіо, перш ніж перейти до розхвалювання послів Ізраїлю та Лівану в США, які очолювали відповідні переговорні групи своїх країн у п’яти раундах переговорів, що розпочалися у квітні.

Рубіо не вдається в деталі угоди, яка не була оприлюднена. І цього було б досить для тих, хто поверхнево слідкує за подіями у цій частині світу. А для поціновувачів дипломатії ІншеТВ радить дочитати новину до кінця. Отже:

Виступаючи коротко після нього, посол Лівану Нада Хамаде каже: «Тристороння рамкова угода, яку ми підписуємо сьогодні, є першим кроком на шляху до відновлення суверенітету та територіальної цілісності Лівану, забезпечення постійного та остаточного припинення воєнних дій, надання можливості нашому народу повернутися на свою землю та надання всім ліванцям можливості жити в мирі, безпеці та процвітанні».

«Це була довга та складна зустріч. Ми вдячні господарю та двом делегаціям за співпрацю під час цих переговорів», – каже вона, очевидно натякаючи на Ізраїль.

«Ця віха стала можливою завдяки лідерству президента [Лівану] [Джозефа] Ауна, наполегливості прем’єр-міністра [Навафа] Салама, стійкості посла [Саймона] Карама та патріотизму Ліванських збройних сил», – додає Хамаде.

Посол Ізраїлю Єхіель Лейтер виступає з довшою промовою, але зазначає, що дякує Хамаде по імені «за те, що він був дуже жорстким переговірником».

«Ви та ваша команда подаєте приклад патріотизму для своєї країни. Ви боретеся, як левиця, пані посол», – каже Лейтер Хамаде.

Лейтер згадує, як він розпочав цей раунд переговорів у вівторок, попередивши про неминучу «катастрофу», після того, як США вирішили включити припинення вогню в Лівані до меморандуму про взаєморозуміння, укладеного минулого тижня з Іраном.

Це рішення, схоже, підірвало власні зусилля Вашингтона, спрямовані на запобігання впливу Ірану на події в Лівані. США розпочали прямі переговори між Ізраїлем та Ліваном у квітні, саме для того, щоб гарантувати, що Іран не буде залучений до майбутніх обговорень щодо подальшої присутності Ізраїлю в Лівані.

Але чи то через значний вплив Ірану в Ормузькій протоці, чи то через те, що Вашингтон вважав, що Ірану потрібно приборкати «Хезболлу», США погодилися на вимоги Тегерана, щоб меморандум про взаєморозуміння, підписаний минулого тижня, включав припинення вогню в Лівані, а потім погодилися дозволити Ірану бути частиною механізму деконфлікту, який був створений для забезпечення цього припинення вогню – обидва кроки розлютили Єрусалим і Бейрут.

«Іран та його поплічники хотіли катастрофи», – каже Лейтер на церемонії підписання, перш ніж стверджувати, що такого результату вдалося уникнути завдяки лідерству Рубіо.

Рубіо не брав участі в переговорах з Іраном, які очолював віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Ми повернули поїзд на рейки, і він рухається у правильному напрямку. Кінцевий пункт призначення: мир між нашими двома країнами», – каже Лейтер. «У цій тристоронній рамковій угоді, що базується на результатах, Іран виходить, Хезболла виходить, а шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито».

Далі він стверджує, що сьогоднішня угода була б неможливою без стійкості жителів півночі Ізраїлю, Армії оборони Ізраїлю та уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.