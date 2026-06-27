Поліцейська служба Євросоюзу Європол опублікувала новий звіт, заявивши, що організована злочинність у ЄС швидко розвивається, стає дедалі витонченішою, транснаціональною та стійкою.

Європейські правоохоронці виявили 731 злочинну мережу, що діє на території блоку, до якої входять понад 400 тисяч членів із 118 країн. Основні сфери їхньої діяльності – наркоторгівля, шахрайство та кіберзлочини, передає Еuronews.

«Будь-яка злочинна діяльність підживлюється онлайн-середовищем, прискорюється розвитком штучного інтелекту та технологій», — заявив на прес-конференції в Брюсселі виконуючий обов’язки виконавчого директора Європолу Юрген Ебнер.

Злочинні мережі також використовують вразливі місця фінансових систем і світової торгівлі.

«У них дуже потужна фінансова підтримка. Вони застосовують складні контрзаходи, спираються на масштабну корупцію. Це взаємопов’язані на глобальному рівні осередки по всьому ЄС і за його межами, тобто фактично міжнародний бізнес», – пояснив Юрген Ебнер.

Він наголосив, що правоохоронним органам необхідно враховувати взаємозв’язок організованої злочинності та суспільства.

Так, 85% найнебезпечніших кримінальних мереж залучають легальні бізнес-структури, щоб полегшити здійснення своєї діяльності.

У Європолі наголошують, що одного лише переслідування окремих осіб недостатньо: доки існує сама бізнес-модель, на місце затриманих завжди прийдуть нові учасники.

«Зрештою, наша мета полягає не просто в затриманні окремих злочинців, а у виявленні, дезорганізації та знищенні злочинних мереж у цілому, нанесенні удару по їхніх керівних структурах та позбавленні їх активів і прибутку, які підживлюють їхню діяльність», — заявив голова поліції Кіпру Фемістос Арнаутіс.

Тому агентство ЄС рекомендує посилити координацію в європейських логістичних вузлах – наприклад, у рамках таких проєктів, як Port Alliance. Це державно-приватне партнерство було створено у 2024 році для захисту портів від наркоторгівлі та проникнення злочинних угруповань.

Серед інших рекомендацій – посилення транскордонної поліцейської співпраці, додаткові інвестиції у руйнування цифрової інфраструктури злочинців та відстеження фінансових потоків.

«Сила злочинних мереж полягає в їхній здатності діяти через кордони, — сказав Фемістос Арнаутіс. — Отже, наша сила має полягати в умінні працювати через ці кордони».

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