-Гадаю, всі вже зрозуміли, що керівництво РФ готове вести цю війну в нинішньому форматі дуже довго. Знайти щомісяця 30 тисяч людей для відправки на смерть, щоб утримати фронти, — не проблема, – пише радник міністра оборони Сергій Флеш.

-Я також знаю їхні поточні можливості та масштаби виробництва БПЛА й ракет. Вони атакуватимуть нас ними роками за підтримки Китаю. І проблеми з паливом на АЗС вождів мало хвилюють.

Реальна можливість прискорити закінчення війни полягає в реакції населення росії на наші дії. Раніше СВО було десь далеко, а тепер раптом опинилося поруч. Багато хто скаже, що жителі росії, які залишилися, — це рабський і заляканий народ, це так, але у будь-якого раба є межа терпіння, коли йдеться про ту саму нижню частину відомої всім піраміди Маслоу.

Якщо ви хочете зупинити війну, допомагайте впливати на народ РФ через інтернет. Лідери РФ, обмеживши доступ свого населення до правди та інформації, повторили помилку СРСР. Тоді в пошуках правди слухали по радіо «Голос Америки», а зараз мешканці Росії звертаються за правдою та інформацією на наші ресурси та наші ТГ канали.

Не всі підписники мого Telegram-каналу розуміють, навіщо я інколи звертаюся до жителів РФ. Росіянам потрібно всюди пояснювати справжні причини їхніх поточних проблем і шляхи їх усунення.

Публікуйте якомога більше контенту з РФ у коментарях і публікаціях. Населення має бачити, до яких глобальних проблем по всій країні призводить війна. Війна, яка не потрібна більшості жителів РФ і яку треба закінчувати.

А якщо її не завершити, то надалі зимувати без світла та тепла вже будемо не тільки ми, а й більша частина мешканців середньої смуги росії.￼

А ще додам, що війни бувають різні. Не всі вони відбуваються на полі бою. Когнітивна війна — одна з них. І ми в Міністерстві оборони знаємо, що це таке.

Від ІншеТВ зазначимо, що контенту з чергами за бензином, у яких росіяни вже без перебільшення стоять днями і ночами, вистачає, за ним можна робити “перекличку” російських регіонів, і не тільки середньої смуги, але й Сибіру. Однак, поки що існуючий протест і роздратування не стали антивоєнними. Але можливо, кількість таки перейде у якість. Тож спостерігаємо.