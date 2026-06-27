У столиці Британії настав ще один надзвичайно спекотний день, саме в середині Лондонського тижня дій щодо клімату.



Кліматичний захід скасовано через спеку, повідомляє Reuters.

Цьогорічний LCAW відчувався інакше, і це не лише через спеку. Звичайно, був захід, присвячений обговоренню наслідків екстремальної спеки, який було скасовано, оскільки місце проведення в Лондонській школі економіки було занадто спекотним.

За словами організаторів, понад 75 000 учасників з урядів, компаній, фінансів та громадянського суспільства беруть участь у 1300 заходах, де обговорюються шляхи прискорення дій щодо зміни клімату.

У розпал подій у Великій Британії в середу було зафіксовано найвищу в історії температуру червня — 35,8 градуса Цельсія (96,26 градуса Фаренгейта) на півдні Англії, повідомило Метеорологічне бюро.

Уряди зібралися разом, «заявивши, що ми підтримуємо керовану поступову відмову від викопного палива шляхом упорядкованого переходу, який має відбуватися темпами, що відповідають науці, і це створило політичний імпульс і швидкість, які, сподіваємося, збережуться до 31-ї Конференції сторін Конференції країн-членів ООН», — сказав Фолланд.

Не лише Велика Британія переживає суворі погодні умови.

Рекордна спека по всій Європі порушила роботу транспорту та змусила закрити школи та туристичні місця, а температура піднялася на 18°C ​​вище сезонної норми, згідно з даними Reuters Climate Monitor.

Влада не повідомила, як довго триватиме спека. Метеорологи пов’язали її з блоком Омега, погодним явищем, яке затримує гаряче повітря та дозволяє температурі наростати протягом кількох днів.

Країни, що постраждали від кліматичних змін

Найбільш вразливі до кліматичних змін країни світу та низка великих банків розвитку запустили нову ініціативу, спрямовану на отримання дешевшого та передбачуванішого фінансування для країн, які дедалі більше стикаються з кліматичними потрясіннями та зростанням вартості боргів. Фонд об’єднує 74 економіки та понад десяток багатосторонніх кредиторів, від Світового банку до Фонду ОПЕК, що базується у Відні.

Кондиціонування повітря у В’єтнамі

Державна комунальна компанія В’єтнаму EVN закликала фірми та домогосподарства економити енергію у четвер, щоб зменшити навантаження на енергомережу, оскільки інтенсивна спека призводить до рекордно високого споживання електроенергії. Прогнозується, що у четвер температура в кількох частинах В’єтнаму перевищить 40°C.