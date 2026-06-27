У Польщі за підозрою у вчиненні злочину з національних мотивів затримали чоловіка, який кричав на українську касирку в магазині Żabka й обзивав її. Тепер йому загрожує до трьох років в’язниці.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський та польське Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю, передає Громадське.

Кілька днів тому українська користувачка Threads опублікувала історію, у якій заявила, що вперше за весь час життя в Польщі зіткнулася з ксенофобією.

Вона розповіла, що знайшла роботу в магазині мережі Żabka, розташованому в спальному районі Гданська, де переважно живуть поляки старшого віку.

«У перший день стажування прийшов чоловік, який хотів купити лото. Оскільки я ще не вміла й не знала, як це правильно робити, я попросила його трохи почекати, поки прийде мій колега. Це зайняло буквально 15 секунд. За ці 15 секунд я встигла почути на свою адресу дуже багато бруду, що я некомпетентна, тупа, “шмата”, яка повинна виїхати в Україну пасти курей. Я була настільки шокована, що не змогла стримати сліз», — писала жінка.

Також, за її словами, «траплялися люди в [стані] алкогольного сп’яніння, яким теж не подобався мій акцент». А згодом стався випадок, який вона зафіксувала на камеру: на відео чоловік лаявся на українку, обзивав її «шматою» та теж казав їхати в Україну «пасти курей».

Wielki prawicowy Polak w obronie swoich wartości atakuje ukraińską bezbronną kobietę.

Jeżeli to czytasz to wszyscy Polacy przepraszają za tego zjeba. pic.twitter.com/w689osB0SC — STOP rosyjskiej dezinformacji w Polsce. (@Lewaklewicowy) June 25, 2026

«Я одразу написала директору, викликала охорону й почала знімати відео, де сказала, що ми більше не обслуговуємо цього чоловіка. […] Після цього директор повідомила мене, що звернеться до поліції. Якщо цього не відбудеться, то я вже буду звертатися сама», — розповіла вона й додала, що відчуває себе «максимально незахищеною і в постійному стресі».

Пізніше українка писала, що з нею зв’язалися правоохоронні органи Варшави й вона сама вже звернулася до поліції та написала офіційну заяву. Водночас чоловік із відео приходив знову, «поводився агресивно та неадекватно» і навіть кинув у жінку кошик для продуктів.

Напередодні Кервінський написав, що нападником виявився «один із псевдовболівальників», і запевнив в «абсолютно нульовій толерантності до агресії». Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю заявило, що затриманий громадянин Польщі «відповідатиме за злочини, вчинені на ґрунті національної ненависті» — за це передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.