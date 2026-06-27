Настрої у республіканців близькі до апокаліптичних. Що саме робити вони не знають, тому вдаються то до самозалякування, то до самозаспокоєння.

“Якщо ми програємо проміжні вибори — не дай Боже, — ці демократи… Імпічмент — це навіть не головна проблема. Вони перетворять кожен комітет Конгресу на слідчий орган і підуть за родиною президента, за урядом, за його донорами й друзями. Половина з вас у цій залі стане мішенню”, — заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає Zn.ua.

«Я керую програмою захисту. Я про вас подбаю, добре? Ми переможемо.

Ми переможемо на проміжних виборах, добре? Гаразд? На цьому все».