Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня вдалося повернути ще сімох цивільних українців, які з 2022 року перебували у російському полоні.
Про це він написав у соцмережах.
Він зауважив, що цього вдалося досягнути завдяки його прямій гуманітарній роботі з російською омбудсменкою Яною Лантратовою.
Зокрема, серед звільнених — українці віком від 35 до 66 років, яких Росія незаконно затримала у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької та Луганської областей, а також Бучанського району Київщини.
“Одного із українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця — по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення”, — написав Лубінець.
За його словами, серед звільнених є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади “Ангели Тайри” в Маріуполі. Його затримали в один день із українською волонтеркою та медикинею Юлією Паєвською (Тайрою), яку Україні вдалося повернути ще у 2022 році.
“Україна не припинить боротьбу за повернення кожного і кожної. Цивільних і військових. Тих, кого незаконно затримали у 2014 році, і тих, кого Росія позбавила свободи після початку повномасштабного вторгнення. Кожне таке повернення — це ще одна перемога людяності над безправ’ям”, — додав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.