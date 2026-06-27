Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня вдалося повернути ще сімох цивільних українців, які з 2022 року перебували у російському полоні.

Про це він написав у соцмережах.

Він зауважив, що цього вдалося досягнути завдяки його прямій гуманітарній роботі з російською омбудсменкою Яною Лантратовою.

Зокрема, серед звільнених — українці віком від 35 до 66 років, яких Росія незаконно затримала у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької та Луганської областей, а також Бучанського району Київщини.

“Одного із українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця — по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення”, — написав Лубінець.

За його словами, серед звільнених є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади “Ангели Тайри” в Маріуполі. Його затримали в один день із українською волонтеркою та медикинею Юлією Паєвською (Тайрою), яку Україні вдалося повернути ще у 2022 році.