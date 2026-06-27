Про втрати одного літака повідомили у Повітряних Силах.

-Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

Причини та обставини з’ясовуються.

Але Николаевский Ванек розмістив пост, із якого слідує, що втрачених літаків два. І другий, схоже, – на Миколаївщині.

Паблік відомого військового публікує відео цього ураження. Повідомляється, що у наш МіГ поцілив реактивний шахед, і сталося це на аеродромі у Вознесенську.