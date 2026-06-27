Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що наступна Конференція з відновлення України відбудеться в Таллінні.

«Естафета офіційно передана. Відновлення України — це найбільший економічний проєкт Європи на найближче десятиліття. Проведення конференції в Естонії підкреслює нашу відданість тривалій довгостроковій підтримці України та просуванню цієї стратегічної роботи на міжнародному рівні», — написав Цахкна у соціальній мережі X, інформує ERR.ee.

«Дякуємо Україні за довіру та дякуємо Польщі за чудово проведену конференцію. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої тісної співпраці протягом усього року та можливості вчитися на вашому досвіді в процесі підготовки до #URC2027», – додав глава МЗС Естонії.

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