Паризький ПСЖ став першим клубом після мадридського Реала часів Зінедіна Зідана, якому вдалося захистити статус найсильнішої команди Європи.

Про це пише terrikon.

На відміну від минулорічного фіналу з Інтером у матчі з Арсеналом було вкрай мало гольових моментів, а долю трофея вирішили два неточні удари «канонірів» у серії пенальті.

Вже на шостій хвилині втрата м’яча парижанами в центрі поля призвела до того, що Кай Гаверц, який уже має досвід переможних голів у фіналах Ліги чемпіонів, увірвався ліворуч до штрафного майданчика і потужним ударом під поперечину змусив капітулювати голкіпера парижан.

Отримавши перевагу, Арсенал увімкнув свій фірмовий режим максимальної оборонної концентрації. Лондонці захищалися настільки щільно, що практично неможливо згадати бодай один серйозний момент, який створив би Парі Сен-Жермен до перерви.

При цьому парижани протягом усього поєдинку більше володіли м’ячем, але цього було недостатньо, щоб переламати хід гри. Втім, рахунок ПСЖ усе ж таки зрівняв. Москера, який на початку другого тайму отримав жовту картку за надто довге введення м’яча з ауту, на 62-й хвилині збив у своєму штрафному майданчику Кварацхелію, і німецький арбітр Даніель Зіберт вказав на 11-метрову позначку. Усман Дембеле був точним – 1:1.

У французів були шанси вирішити все ще в основний час. Чудову можливість стати героєм поєдинку втратив на 77-й хвилині Кварацхелія, удар якого встиг заблокувати Льюїс-Скеллі – м’яч від його ноги влучив у стійку. Потім двічі тікав до воріт швидконогий, але традиційно неефективний Барколя. У підсумку командам довелося провести на полі ще 30 додаткових хвилин. На той момент Луїс Енріке замінив практично всіх своїх креативних лідерів, включно з Дембеле та Кварацхелією, а без них гостроти в діях ПСЖ стало ще менше.

Серія пенальті склалася не на користь Арсенала. Спочатку Езе пробив повз ворота, а останнім ударом Габріел спрямував м’яч над поперечиною. Це, радше, ще один приклад особистої драми, коли один із лідерів підводить свою команду у вирішальний момент. Але, з іншого боку, така розв’язка стала справедливою винагородою для ПСЖ за зусилля, яких парижани не припиняли докладати в атаці протягом усього матчу.

ПСЖ другий рік поспіль везе додому головний клубний трофей Європи. Команда Луїса Енріке остаточно закріплює за собою статус нової сили континентального футболу, а сам іспанський фахівець вписує своє ім’я в історію турніру, побудувавши справжню переможну династію у столиці Франції.

ПСЖ – Арсенал 1:1 (0:1), пo пенальті 4:3

Голи: Гаверц, 6 (0:1); Дембеле У., 65 (пенальті) (1:1)



ПСЖ: Сафонов М.; Хакімі; Нуну Мендеш; Маркіньос (Забарний, 106); Вітінья Ф. (Беральдо Л., 106); Кварацхелія (Барколя Б., 83); Фабіан Руїс (Заїр-Емері, 95); Пачо; Невеш Ж.П.; Дуе Д.; Дембеле У. (Рамуш Г., 90)

Запасні: Шевалье Л.; Марін Р.; Лукас Ернандес; Маюлю; Фернандес Дро; Мбайє; Лi Канiн

Попередження: Невеш Ж.П. 90; Нуну Мендеш 118



Арсенал: Рая; Саліба; Москера Кр. (Тімбер Ю., 66); Інкап’є; Габріел М.; Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91); Сака Б. (Мадуеке, 83); Едегор (Дьокереш, 66); Гаверц (Езе, 91); Райс; Троссар (Мартінеллі, 83)

Запасні: Аррісабалага; Калафiорi; Нергор; Меріно; Дауман М.; Габріел Жезус

Попередження: Москера Кр. 47; Сака Б. 54; Дьокереш 98; Райс 103

