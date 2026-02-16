Матч 15 лютого в межах Суперліги між МБК «Ніко-Баскет» і БК «Дніпро» завершився поразкою миколаївців – 83:119 на користь дніпрян.

Про це повідомили в МБК «Ніко-Баскет», передає Інше ТВ.

Найефективнішим гравцем у складі миколаївської команди став Віталій Володін, який відзначився дабл-даблом із 19 очок та 11 підбирань.

«У нас був дуже важкий виїзд, – прокоментував ігри вікенду головний тренер МБК «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв. – Шкода, що не вийшло у грі із «Запоріжжям», і на гру з «Дніпром» хлопці вийшли в незадовільному психічному стані, бо вони переживають за це. Нереально було розраховувати перемогти «Дніпро» в Дніпрі. І коли вони грають, як сьогодні, це непереможна команда – вони «Харків» розмазали по паркету, як і нас. Але я подякував хлопцям за те, що вони намагалися грати добре, енергійно. Вітаю «Дніпро» з перемогою і дякую ЗСУ за те, що дають нам таку змогу».

Як повідомляло Інше ТВ, 14 лютого у черговому турі Суперліги «Ніко-Баскет» на виїзді програв «Запоріжжю».