Внаслідок рясного дощу у поєднанні з сильними поривами вітру, що спостерігалися цієї ночі, в Миколаєві ламались гілки та падали окремі дерева в різних районах міста.

Про це повідомляє КП «Миколаївські парки», передає Інше ТВ.

Працівники підприємства з самого ранку працюють у посиленому режимі, оперативно реагуючи на всі звернення та виїжджаючи на місця пошкоджень.

Фахівці підприємства розчищають території і просять мешканців та гостей міста бути максимально обережними!

Під час сильного вітру не рекомендується перебувати під старими та розлогими деревами, паркувати автомобілі поблизу великих дерев, а також заходити на ділянки, де тривають аварійно-відновлювальні роботи. За можливості оминайте місця проведення робіт та дотримуйтесь тимчасових обмежень руху.

