Вранці 14 лютого в штаті Північна Кароліна, США, у власному будинку знайшли вбитою 21-річну українку та її 28-річного хлопця.

Місцева поліція повідомила, що повідомлення про стрілянину на Дафні-лейн в місті Васс надійшло їм приблизно о 7:45. На місці правоохоронці знайшли двох загиблих людей, пише ВВС.

Про те, що вбита була українською біженкою, підтвердив її брат Михайло в своєму дописі в Instagram.

Детективи швидко з’ясували, що причетним до подвійного вбивства міг бути 25-річний Калеб Гайден Фосно зі штату Огайо.

Пізніше брат вбитої розповів, що Фосно сім годин добирався із Огайо, щоб проникнути в дім його сестри.

Спочатку він втік із місця події, та ввечері поліцейські відзвітували, що Фосно заарештували.

“Це трагічна та безглузда втрата життя. Наші серця з родинами жертв у цей важкий час. Ми вдячні за швидку координацію та допомогу наших правоохоронних партнерів у затриманні цієї особи”, – прокоментував вбивство шериф округу Мур.

Пізніше поліція оприлюднила імена вбитих – це 21-річна Катерина Товмаш та 28-річний Метью Вейд із штату Міссіссіпі.

Слідчі підтвердили інформацію про те, що підозрюваний Калеб Фосно раніше був у стосунках із вбитою дівчиною.

Більше деталей трагедії розповів брат вбитої Михайло Товмаш.

За його словами, дівчина проживала в будинку разом із молодшими братами та сестрами.

Коли Калеб нібито вдерся до їхнього будинку, розповів Михайло, він примусив одного з дітей розбудити Катерину, і “потім застрелив її в її ліжку, забравши її життя”.

За словами Михайло, хлопець Катерини Метью спав біля неї, і його теж вбили.

Михайло готувався до змагань із реслінгу та був у готелі, як вранці 14 лютого йому зателефонував спустошений батько. Він сказав сину, що його сестру застрелили і він не зміг її врятувати.

“Біженку, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в США, було вбито у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, біженку, яка переховується в Північній Кароліні в пошуках безпеки, вбиває чоловік”, – написав брат вбитої.

У цьому ж штаті в серпні минулого року в метро безхатченко зарізав 23-річну Ірину Заруцьку – та справа підняла на вуха всю країну.

Михайло Товмаш написав, що його вбита сестра Катерина була завжди поруч із ним.

“Хоч я й злюся, засмучуюсь і гніваюся на Бога через те, що сталося, я вдячний, що вбивця не торкнувся жодного з моїх молодших братів і сестер, які були вдома в той час. Я знаю, що побачу її знову. Спочивай з миром, Кейт”, – додав хлопець.