Повідомлення про вибух в Одесі автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.

За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

Одеські пабліки повідомляють, що вибух був такої сили, що авто викинуло на іншу машину.

Спочатку в поліції повідомляли про загиблого, але потім прибрали цю інформацію. Одесь ТГ-канали повідомляють, що вибух пролунав тоді, коли спрацювала сигналізація.

Нагадаємо, що це вже другий вибух машини в Одесі в лютому.

Як повідомляло ІншеТВ, 6 лютого в Одесі підірвали машину військового, він загинув. Передбачалося, що це теракт, спрямований проти наших військових, але, ймовірно, маємо несподіваний поворот у цій справі. Виявилося, що “Суперечливий персонаж був”, – несподівані подробиці ранкового вибуху авто військового в Одесі