Українські дефлімпійці знову довели, що здатні перемагати навіть у найскладніші часи. На ХХV літній Дефлімпіаді в Токіо національна дефлімпійська збірна команда України продемонструвала один із найяскравіших виступів у своїй історії, здобувши 100 медалей — 32 золоті, 38 срібних та 29 бронзових — і посівши перше місце серед 81 країни світу як за кількістю золотих нагород, так і за загальною сумою медалей.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає Інше ТВ.

Цей результат став символічним: саме 100-річчю міжнародного дефлімпійського руху були присвячені цьогорічні Ігри. І саме цифра «100» тепер назавжди пов’язана з Україною, яка вже втретє здобуває перемогу на літній Дефлімпіаді.

Для національної дефлімпійської збірної команди України це були дев’яті за рахунком літні Дефлімпійські ігри за роки незалежності України та другі, підготовка до яких та участь українських спортсменів з порушеннями слуху відбувались за умов дії воєнного стану в Україні.

Попри потужну конкуренцію з боку таких спортивних гігантів, як США, Японія, Китай і Корея, українські дефлімпійці зуміли обійти їх і завершити змагання на два кроки попереду. При цьому досить молода українська команда, середній вік якої склав 29 років (найстаршому спортсмену Сергію Трубіну (боулінг) 51 рік, а наймолодшим дебютанткам Надії Бондаренко та Анастасії Дитятковій (плавання) нещодавно виповнилось по 16 років) була не найбільшою на Іграх.

Для порівняння: Японія — 264 спортсмени, Туреччина — 181, США — 170, Бразилія — 116, Китай — 100. Україну ж представляли 174 спортсмени з 22 регіонів країни, які виступили в 17 видах спорту та здобули медалі у 14 з них.

Національна дефлімпійська збірна України подарувала світу історію, яку хочеться переповідати з гордістю.

Це історія сили, що народжується в тиші, історія волі, яка долає перешкоди, історія країни, що звучить у кожній перемозі своїх героїв.

Неймовірний виступ дефлімпійців на ювілейній ХХV Дефлімпіаді-2025 — це ще одне свідчення того, що Україну не зламати!

Голосний виступ у Токіо — це перемога, яку почув увесь світ!

у греко-римській боротьбі срібну нагороду у ваговій категорії до 97 кг здобув Андрій Косов, а МСУМК Віктор Антипенко здобув бронзову медаль з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг.