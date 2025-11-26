В Італії викрили 57-річного чоловіка, який видавав себе за власну померлу матір, щоб отримувати її пенсію.

Про це пише La Repubblica.

Граціелла Далл’Ольо померла ще 2022 року у віці 82 років у містечку Борго Вірджіліо, неподалік від міста Мантуя. Утім її син не повідомив відповідні органи про смерть жінки, пише CNN і Громадське.

Щоб продовжувати отримувати пенсію Граціелли, необхідно було оновити її посвідчення — це можна зробити тільки особисто. Тоді син італійки, імені якого не розкривають, вирішив видати себе за померлу матір: спеціально нафарбувався, надів перуку та одягнув її речі.

Обман розкрився майже одразу. Службовець, який опрацьовував заявку, запідозрив шахрайство й повідомив правоохоронні органи. Ті викликали «пані Далл’Ольо» назад до адміністрації.

Чоловік під’їхав до офісу, одягнений як його мати, попри те, що вона не мала водійських прав. Поліція зустріла чоловіка на місці, а потім рушила за домашньою адресою літньої жінки. Там знайшли її муміфіковане тіло — у шафі пральні, загорнуте у спальні мішки.

Чоловіка звинувачують у приховуванні трупа, шахрайстві проти держави, видаванні себе за іншу особу й підробленні публічного документа.

За даними слідства, чоловік «видалив рідини з тіла матері за допомогою шприца», щоб запобігти розкладанню. Слідчі призначили розтин, щоб установити, як вона померла. Поки триває розслідування, сиг загиблої перебуває під вартою.

Як зазначає CNN, шахрайство з державними пенсіями є поширеним явищем в Італії і щороку десятки людей заарештовують за те, що вони видають себе за померлу людину з метою отримання її пенсії. Оскільки реєстри смертей у країні та державні служби не завжди синхронізовані, повідомлення про смерті можуть не надходити роками, тобто пенсійні чеки продовжують надсилатися, доки хтось не повідомить місцевий пенсійний офіс.