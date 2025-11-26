Двоє членів Національної гвардії були були поранені пострілами у Вашингтоні, недалеко від Білого дому.

За словами представника поліції округу Колумбія, о 14:20 за східним часом біля входу на станцію метро Farragut West стався інцидент зі стріляниною. Наразі район у центрі Вашингтона оточений, для з’ясування всіх обставин на місці працює ФБР.

На стрілянину відреагував Трамп.

Тварюка, яка розстріляла двох бійців Нацгвардії — обидва у критичному стані — також тяжко поранена, але в будь-якому разі заплатить дуже високу ціну, — Трамп