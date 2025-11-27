Віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо, два найвищі посадовці з команди президента Трампа, мають протилежні погляди на шлях до миру, пише британська Telegraph, передає ВВС.

Вони мають спільну любов до солодкого, схоже почуття гумору та працюють з офісів, розташованих лише за кілька метрів один від одного в Білому домі.

І, згідно з повідомленнями, вони стали головним камертоном один для одного у реалізації зовнішньополітичного порядку денного президента Трампа, пише видання.

Але коли справа доходить до України, Джей Ді Венс та Марко Рубіо мають глибокі розбіжності щодо шляху до миру. І незалежно від того, чиє бачення переможе, воно залишить свій слід в архітектурі безпеки усього західного світу.

В одному кутку стоїть віцепрезидент-ізоляціоніст Венс, який виступає за так званий “реалізм” перед обличчям переваги Росії на полі бою. В іншому – державний секретар Рубіо, який колись назвав Володимира Путіна “гангстером” і втілює ідеї традиційних “яструбів” Республіканської партії.

Минулого тижня перед вів Венс. Саме він зателефонував Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28-пунктного плану, який критикують як список бажань Росії.

Після цього дзвінка до Києва прибув Ден Дрісколл, міністр армії США, близький друг віцепрезидента Венса з часів їхнього спільного навчання в юридичній школі Єльського університету.

Терпіння президента закінчується, попередив Дрісколл: Київ має змиритися з тим, що він зіткнувся з колапсом на передовій, і поступитися територією Росії.

Політична кухня Білого дому

У Білому домі політична кухня часто працює знизу на гору. Президент Трамп хоче угоди в Україні, але залишив складові кінцевого продукту на розсуд своїх підлеглих.

Якби він повністю підтримав 28-пунктний план, Україна, можливо, була б зрештою змушена капітулювати.

Але Трамп відмовився зробити це, заявивши, що це не “моя остання пропозиція” після шквалу протестів у Києві та по всій Європі. Це дало держсекретарю Рубіо шанс втрутитися. З того часу він провів кілька днів інтенсивних переговорів з українською делегацією в Женеві.

До понеділка план із 28 пунктів був скорочений та перероблений. Найбільш суперечливі вимоги до України – здача укріплених територій на Донбасі, обмеження чисельності її військових та заборона на вступ до НАТО – були пом’якшені, а перероблений список надали президентам у Києві та Вашингтоні.

Підпис до фото,Віцепрезидент Венс був одним із учасників скандальної суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року

Європейські лідери зітхнули з полегшенням після повернення Рубіо. Вони вважали, що він став контактною особою президента Трампа з питань України після того, як фактично зірвав другий саміт між Трампом і Путіним на тій підставі, що Росія не готова піти на необхідні поступки.

Але європейців заскочив зненацька паралельний мирний процес, який очолював спецпосланець Віткофф, що зустрівся з російським представником Дмитрієвим у Маямі минулого місяця.

Після трьох днів інтенсивних обговорень, зокрема в будинку Віткоффа, посланець Трампа дійшов висновку, що Україна перебуває у слабшому військовому становищі, повідомили джерела The Wall Street Journal.

За словами джерел, Віткофф разом із Джаредом Кушнером, який був присутній на обговореннях, мали схожі думки щодо того, як має виглядати мирна пропозиція, хоча Дмитрієв мав набагато конкретніші ідеї.

Дмитрієв вимагав виключити членство України в НАТО, вивести війська з усього Донбасу та обмежити її військову потугу України, – усі ці пункти зрештою були включені до початкової угоди.

При цьому Рубіо не брав участі у розробці пропозиції, і сам був лише нещодавно ознайомлений з нею.

Йому вручили копію плану лише під час візиту кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана до Білого дому 18 листопада. Кілька годин потому про існування плану вперше повідомило видання Axios.

Окремі зусилля США з посередництва в мирному процесі, які вже були в процесі реалізації, негайно переорієнтували на нещодавно оприлюднений план, повідомляє The Wall Street Journal. Але хто очолював цю ініціативу, наразі незрозуміло.

Під час розмови з сенаторами на вихідних, яку пізніше оприлюднили, держсекретар Рубіо, як кажуть, назвав план лише російською пропозицією (документ, схоже, був незграбно перекладений англійською мовою). Пізніше він публічно відмовився від цих слів, написавши на X, що його авторами були США за участю як Росії, так і України.

Стів Беннон, якого вважають близьким до віцепрезидента Венса, розповів Telegraph, що сенатори, які оприлюднили його критичні зауваження проєкту угоди, “принизили” Рубіо.

А про опір угоді він додав: “Неоконсервативна еліта Брюсселя, Лондона та Вашингтона кружляє навколо трупа України, яку вони допомогли знищити”.

Беннон звинуватив британського прем’єра Кіра Стармера, який одразу ж взявся за опір плану Віткоффа разом з іншими європейськими лідерами, у тому, що він “грає у Черчилля, надаючи ще більше порожніх обіцянок щодо військ, зброї та грошей”.

“Абсолютний хаос”

Деякі джерела, близькі до Білого дому, стверджують, що віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо все ще працюють разом, хоча й опосередковано. Врешті, будь-яку остаточну угоду має ратифікувати Сенат – якщо вона вимагає зобов’язань на рівні договору, таких як гарантії безпеки, від Сполучених Штатів.

Джерело повідомило Telegraph, що Рубіо спочатку не залучали до переговорів по Україні, а ініціативу мала команда президента. Проте держсекретаря, начебто, запросили на “другому етапі”, щоб надати угоді форму, яку міг би прийняти Сенат, який більш рішуче налаштований щодо Росії, ніж Білий дім.

Проте один американський чиновник заявив Washington Post: “Цілий день панував абсолютний хаос, бо різні частини Білого дому не знають, що відбувається”.

У суботу віцепрезидент Ванс особисто похвалив план із 28 пунктів, написавши на X, що “мир не буде укладено невдахами-дипломатами чи політиками, які живуть у країні фантазій”. Він додав, що будь-яка угода має бути “прийнятною як для Росії, так і для України”.

Але до недільного вечора Рубіо, схоже, знову взяв під контроль переговори.

Він дав зрозуміти, що відбудуться значні зміни, й привітав “величезний прогрес” у Женеві, назвавши план Віткоффа документом, що “еволюціонує”.

У понеділок Financial Times повідомила, що план перетворився на пропозицію з 19 пунктів, з якої були виключені найбільш суперечливі вимоги.

“Найважливіше, щоб занепокоєння України було враховано”, – наводить Telegraph слова європейського чиновника, який високо оцінив роботу в Женеві.

Окреме дипломатичне джерело повідомило, що участь держсекретаря Рубіо в саміті США-Україна у швейцарському місті не була підтверджена європейськими союзниками до останньої хвилини, що свідчить про неузгоджений підхід Білого дому.

Підпис до фото,На переговорах у Женеві щодо мирного плану для України поруч із держсекретарем Рубіо сидів Стів Віткофф, спецпосланець президента США, відомого прихильністю до Росії

Часом Трамп дражнить Венса та Рубіо – найвищих представників своєї адміністрації – як своїх потенційних наступників на виборах 2028 року. Він навіть розмірковував про можливість “непереможної” спільної участі обох.

Але щодо України президент США не може мати і те, й інше, вважають автори Telegraph. Зрештою, лідеру вільного світу доведеться вибирати між баченнями, які поділяють два ключові члени його кабінету: або змусити Україну стати на коліна, або тримати лінію проти Росії разом із Зеленським.