Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки. Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом.

Про це повідомила прем’єр Юлія Свириденко.

Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

-Що важливо сказати про нашу співпрацю з МВФ.

По-перше, МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах.

По-друге, Уряд підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ — з акцентом на ефективність витрат кожної гривні. Розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту держбюджету в цілому.

По-третє, Україна продовжує курс на реформи. Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці.

Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ, – повідомила Свириденко.