Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Гелез відмовився дати дозвіл на посадку в аеропорту Баня-Лука угорського військового літака, на борту якого мав перебувати міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Про це повідомляє боснійське видання n1info.ba.

Протягом багатьох років прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та міністр Сійярто відкрито підтримують колишнього президента адміністративної частини Боснії і Герцеговини (РС) Мілорада Додіка в його діях, що підривають суверенітет, територіальну цілісність та єдність Боснії і Герцеговини», – сказав Гелез.

Потім він додав:

«Також угорська сторона не надала жодного чіткого пояснення, чому міністр закордонних справ прилітає військовим літаком.

Як міністр оборони Боснії та Герцеговини, мій обов’язок — захищати конституційний лад, закони та інтереси Боснії та Герцеговини. Саме тому я прийняв рішення не схвалювати цей рейс, доки не буде забезпечено повну прозорість та повагу до нашої країни».

Петер Сійярто, який у середу перебував у Белграді для переговорів, у четвер мав прибути до Баня-Луки, щоб отримати звання почесного доктора місцевого університету, пише Zn.ua.

Рішення Хелеза розлютило лідера СНСД Мілорада Додіка. У притаманній йому манері він відреагував, спрямувавши низку образ як на адресу Хелеза, так і на адресу Боснії і Герцеговини. Він також пригрозив, що, за його словами, серби більше не братимуть участі у процесі ухвалення рішень у державних інституціях Боснії і Герцеговини — держави, яку, на його думку, «слід стерти з лиця землі».

Новина про заборону посадки літака, на борту якого перебував Сійярто, застала Додіка в Угорщині. Він зустрівся з тамтешнім прем’єр-міністром Віктором Орбаном, хоча досі не зрозуміло, у якому статусі, враховуючи, що мандат президента Республіки Сербської було відкликано після остаточного рішення суду Боснії і Герцеговини.

«Неймовірно. Та Боснія і Герцеговина нам не потрібна. Вона забороняє нашим друзям приземлятися в аеропорту Баня-Луки. Це не їхній аеропорт. Несправедливість призвела до того, що вони нібито мають якийсь вплив. Це аеропорт Республіки Сербської. Сказати, що я обурений тим паскудством, яке вони нам підсовують — це нічого не сказати … Це приниження … Ту Боснію і Герцеговину має змити буря, щоб нічого живого не лишилося», — заявив Додік.

Раніше міністерство фінансів США скасувало санкції проти націоналістичного лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, його союзників, членів родини та пов’язаних із ними компаній, оголосив Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC). OFAC не пояснив, чому скасував санкції проти десятків найближчих соратників Додіка, включно з міністрами уряду, його сином та дочкою. Однак сербські посадовці натякнули, що вони тихо працювали над встановленням більш конструктивних відносин із США, зберігаючи при цьому дружні зв’язки з союзником — Росією.