Пожежу, яка сталася у Гонконзі, називають найстрашнішою за 17 років – на зараз вже відомо про те, що 36 людей загинули, десятки травмовані і сотні зникли безвісти.

Про це повідомляють світові ЗМІ.

Вогонь спалахнув у житловому комплексі “Ван Фук Корт” у місцевому районі Тай По. Пожежа поширилася на вісім кварталів.

Попередньо причиною пожежі стало порушення правил техніки безпеки: будівельники, які займалися реновацією, курили на бамбуковому риштуванні та поруч із легкозаймистими сітками.

У кварталі проживає понад 4,6 тисячі людей. У вогняній пастці опинилися щонайменше 13 мешканців, однак їх кількість може бути більшою.

36 людей загинуло, 29 постраждалих у лікарні, семеро з них — у критичному стані.

279 людей досі вважаються зниклими безвісти.