25 листопада державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу спільно з працівниками Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Миколаївській області взяли участь у роботі комісії з контролю за проведенням робіт з відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.

Роботи проводилися на Таборівському водосховищі, що розташоване між селами Таборівка та Воронівка Вознесенського району.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, до водойми випущено молодь риб таких видів:

товстолоба — 40 000 екз. (2000 кг);

коропа — 51 000 екз. (1020 кг);

білого амура — 19 000 екз. (532 кг).

Зариблення — важливий крок для відновлення популяцій корисних видів, покращення стану водойми та підтримання біологічної рівноваги, зазначають в ДЕІ.

