На тлі випадків шпигунства та диверсій, що почастішали в Європі й зокрема у Німеччині міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що через країну проходить “тіньовий фронт”, повідомляє DW.

Добріндт: Німеччину атакують вдень і вночі – приховано, з тіні

“Німеччину атакують вдень і вночі. Приховано, з тіні, – заявив він в інтерв’ю Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 29 листопада.

Мету зловмисників Добріндт визначає як “заподіяння шкоди інфраструктурі, розкол суспільства та руйнування довіри до держави”.

Видання навело статистику правоохоронців, згідно з якою від початку 2026 року в Німеччині зареєстрували 285 злочинів, пов’язаних зі шпигунством, а також 216 випадків диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, насамперед на залізниці, та у сфері енергопостачання.

За даними міжнародного інституту стратегічних досліджень, кількість диверсій у Європі, ймовірно пов’язаних з Росією, за останній рік зросла на 16 відсотків. Головними цілями залишаються Німеччина та Польща.

Добріндт: Кожен нападник має знати – ми захищаємось

За словами Добріндта, Німеччина реагує на такий розвиток ситуації, посилюючи заходи захисту: “Кожен, хто нападає на нас, повинен знати: ми захищаємось і завдаємо удар у відповідь”.

Німеччина, зокрема, збільшує чисельність підрозділів поліції з захисту від дронів у 2027 році до 1000 співробітників, а в бюджет на наступний рік закладає 150 мільйонів євро на новітні оборонні технології.

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