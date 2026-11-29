Часто радіотехнічні війська називають очима Повітряних Сил, адже їх основне завдання – видача інформації на пункти управління про повітряну обстановку над державою й навколо неї, а головне – своєчасне виявлення та супровід повітряних цілей противника.

Повітряні сили України вперше показали шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C. Це аналог американських E-3 Sentry та E-2D Hawkeye, а також російських А-50, значна частина яких вже знищена Україною.

Літак оснащений радаром Erieye, який може виявляти об’єкти на відстані понад 450 км, що дозволяє підрозділам ППО та винищувачам вчасно виявляти ворожі цілі та реагувати на загрозу.

Особливо важливою є здатність Saab 340 AEW&C виявляти об’єкти на низьких висотах, зокрема крилаті ракети, які наземним радарам складніше помітити через радіогоризонт.

Швеція оголосила про передачу Україні двох таких літаків у травні 2024 року, а у вересні 2026 року Міноборони підтвердило, що Saab 340 AEW&C виконує бойові завдання в українському небі.