Коли протизаплідні таблетки вперше з’явилися у 1960-х роках, їх сприймали як символ жіночої емансипації. Вони давали жінкам можливість самостійно контролювати свою репродуктивну функцію. Однак за останнє десятиліття ставлення до них почало змінюватися, пише ВВС.

Результати масштабного національного дослідження сексуального здоров’я свідчать, що за десять років частка молодих жінок, які приймають протизаплідні таблетки, скоротилася більш ніж на третину – з 48% до 32%.

Серед усіх жінок репродуктивного віку їх також стали використовувати рідше: зараз таблетки приймають трохи менше ніж 21% жінок проти 29% раніше.

Експерти пояснюють, що причини цієї тенденції різноманітні й складні. Можливо, жінки тепер краще обізнані про різні методи контрацепції. Або ж люди займаються сексом рідше, ніж попереднє покоління.

То що ж насправді відбувається? Ми запитали трьох молодих жінок, як вони ставляться до протизаплідних таблеток, і поговорили з експертами про те, як змінюється ставлення жінок до контрацепції.

Підпис до фото,Меддісон із Ротергема каже, що під час прийому протизаплідних таблеток не відчувала жодних побічних ефектів

24-річна Меддісон Міддлтон минулого року припинила приймати комбіновані протизаплідні таблетки.

Вперше вона почала їх уживати у 15 років через болісні менструації. Хоча таблетки допомагали полегшити біль, з часом Меддісон почала замислюватися, чи безпечно так довго приймати гормональні препарати.

“Мене просто не полишала думка, що постійно приймати ці таблетки – це неприродно”, – каже дівчина. Тепер вона користується презервативами та застосунком для відстеження фертильності.

Меддісон також непокоїлася, що тривалий прийом таблеток може вплинути на її здатність завагітніти в майбутньому. Крім того, її турбували можливі побічні ефекти, хоча сама вона їх ніколи не відчувала.

Дослідження свідчать, що протизаплідні таблетки, які запобігають вагітності, пригнічуючи щомісячне вивільнення яйцеклітини з яєчників, не мають довгострокового впливу на фертильність.

Водночас Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) зазначає, що серед побічних ефектів можуть бути зміни настрою. Також існує дуже невеликий ризик утворення тромбів і дещо підвищений ризик раку молочної залози та шийки матки.

Попри це, таблетки вважають безпечним і ефективним методом контрацепції. Вони залишаються одним із найпопулярніших засобів запобігання вагітності: у Великій Британії їх приймають мільйони жінок.

Крім контрацепції, таблетки часто призначають і для лікування різних проблем зі здоров’ям, зокрема акне, болісних менструацій, ендометріозу та синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ).

Підпис до фото,Елль-Мей змінила метод контрацепції після того, як міні-пілі негативно вплинули на її психічне здоров’я

31-річній Елль-Мей Томпсон із графства Ворикшир призначили міні-пілі – протизаплідні таблетки, що містять лише прогестоген, – щоб полегшити симптоми СПКЯ, зокрема акне та гормональні коливання.

Однак, за її словами, препарат серйозно вплинув на її психічне здоров’я, і зрештою вона була змушена взяти лікарняний на три місяці.

Лікар припустив, що в неї може бути підвищена чутливість до прогестерону.

На початку цього року Елль-Мей припинила приймати таблетки. Вона каже, що перехід на інші антидепресанти також допоміг, але вже за кілька днів після відмови від пігулок вона відчула полегшення: “У мене наче прояснилася голова, мені стало краще… ніби розсіялася якась хмара”.

Елль-Мей вважає, що лікарі надто легко призначають протизаплідні таблетки, не обговорюючи з пацієнтками можливих побічних ефектів.

Докторка Неха Патак, консультантка Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), яка досліджує питання сексуального та репродуктивного здоров’я, каже, що результати Національного дослідження сексуальних поглядів і способу життя відповідають тому, що вона спостерігає у своїй практиці.

“До мене на прийом дедалі частіше приходять жінки із запитаннями та побоюваннями щодо різних методів контрацепції та їхніх побічних ефектів. І це добре”, – каже вона.

“Жінки повинні мати достатньо інформації, щоб робити усвідомлений вибір на користь свого здоров’я”.

Водночас Патак вважає, що потрібно з’ясувати, чи не зумовлені деякі побоювання щодо протизаплідних таблеток “дезінформацією” та уявленням про те, що синтетичні гормони в їхньому складі шкідливі, бо вони не є природними.

Підпис до фото,Останніми роками зростає популярність негормональних методів контрацепції, як-от застосунків для відстеження фертильності

Останніми роками зростає популярність негормональних методів контрацепції. Разом із поширенням застосунків для відстеження фертильності це привертає дедалі більше уваги до ролі власних гормонів в організмі.

За даними NHS, застосунки для відстеження фертильності, які визначають дні з найбільшою ймовірністю зачаття за такими показниками, як температура тіла, ефективні для запобігання вагітності більш ніж на 90%, якщо користуватися ними правильно. Однак якщо не дотримуватися всіх інструкцій, ефективність знижується до 76%.

Для порівняння: протизаплідні таблетки та міні-пілі мають ефективність 91% за звичайного використання і 99% – за ідеального.

29-річна контент-мейкерка Грета Костіолі розповідає, що після консультації із сімейним лікарем вирішила припинити приймати таблетки. У відповідь вона отримала безліч схвальних повідомлень від підписників у соцмережах.

“Люди мене дуже підтримували”, – каже вона.

Однак Грета, яка протягом семи років приймала протизаплідні таблетки, щоб контролювати симптоми СПКЯ, каже, що вже за кілька місяців після відмови від них симптоми повернулися. Тож, добре все обміркувавши, вона вирішила спробувати інший тип таблеток.

За її словами, деякі користувачі соцмереж поставилися до цього рішення “дуже грубо й осудливо”. Вони писали, що повернення до таблеток – це лише “тимчасове вирішення проблеми”, яке не усуне її “першопричину”.

“Складалося враження, ніби вони воліли б, щоб я страждала, а не приймала ліки, які мені потрібні через моє захворювання, – додає вона. – Хіба це не питання особистого вибору?”

Підпис до фото,Грета Костіолі каже, що протизаплідні таблетки запобігали появі акне та болісних кіст на яєчниках

Згідно з дослідженням сексуальних поглядів і способу життя (Natsal), яке проводять раз на десять років, дедалі більше жінок обирають інші методи контрацепції замість протизаплідних таблеток.

У межах дослідження опитали 6700 випадково відібраних жителів Великої Британії віком від 16 до 59 років. Опитування проводили у 2022–2024 роках.

За останнє десятиліття частка жінок, які використовують гормональну внутрішньоматкову спіраль, зросла з 4% до 10%.

Тепер дослідники Natsal аналізують дані, щоб з’ясувати, скільки жінок користуються засобами для відстеження фертильності. Презервативи й далі широко використовують для захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, – за останні десять років помітних змін у цьому не відбулося.

Елль-Мей розповідає, що на початку цього року встановила внутрішньоматкову спіраль для контрацепції.

Вона також містить прогестерон, але вивільняє його в дуже невеликій кількості безпосередньо в матці, тому не так сильно впливає на її психічне здоров’я. Водночас, за словами Елль-Мей, спіраль не допомогла полегшити симптоми СПКЯ.

“Покоління моєї мами було таким: “Так, так, починай приймати таблетки”, – каже вона. Натомість тепер існують “різні погляди”, і молоді жінки розглядають інші варіанти.

Професорка Джойс Гарпер з Університетського коледжу Лондона також помічає цю зміну між поколіннями. За її словами, у 1980-х складалося враження, що “нам усім просто призначали таблетки”, тоді як до використання внутрішньоматкової спіралі як засобу контрацепції ставилися з певним побоюванням.

“Тепер у жінок більше вибору, – каже вона. – Є імпланти, ін’єкції, внутрішньоматкові спіралі, гормональні спіралі – набагато більше можливостей”.

Підпис до фото,Сьогодні є великий вибір методів контрацепції

Попри те, що дедалі більше жінок відмовляються від протизаплідних таблеток, дослідження показує, що кількість незапланованих вагітностей серед жінок усіх вікових груп не зросла.

Кількість жінок, які не користуються жодними засобами контрацепції, також залишається стабільною, хоча це все ще значна частка, каже Патак.

“Кожна п’ята жінка ризикує завагітніти, оскільки не використовує ефективних засобів контрацепції, а дві з п’яти вагітностей є незапланованими або жінки не впевнені, чи хотіли їх”, – каже вона.

Дослідження також припускає, що причиною зміни ставлення до контрацепції може бути й те, що люди стали рідше займатися сексом. Дослідники планують детальніше вивчити це питання.

Однак протизаплідні таблетки завжди залишатимуться “дуже хорошим варіантом для деяких людей”, каже Патак.

“Вибір методу контрацепції – дуже індивідуальне питання. Я думаю, що завжди будуть різні варіанти, які підходитимуть різним людям”.

Докторка Пола Бріггс, консультантка з питань сексуального та репродуктивного здоров’я Фонду NHS при Ліверпульській жіночій лікарні, погоджується з нею.

Вона наголошує, що протизаплідні таблетки мають “дуже багато переваг”, хоча й визнає, що вони можуть спричиняти побічні ефекти.

“Вони можуть зменшувати аномальні кровотечі, біль і навіть ризик деяких гінекологічних видів раку”, – сказала вона в ефірі програми Today на BBC Radio 4.

За її словами, таблетки постійно вдосконалюються: зокрема, з’являються препарати з різними видами естрогену, наприклад естрадіолом, який за своєю структурою ближчий до гормону, що виробляється в нашому організмі.

“Протизаплідні таблетки – це не щось одне. Сьогодні існує понад 20 різних комбінацій гормонів”, – каже вона.

Для Грети Костіолі головне – обрати найкращий для себе варіант.

“Ми, жінки, маємо бути поінформованими й ухвалювати рішення, які найкраще відповідають нашим потребам”, – каже вона.