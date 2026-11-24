У Берліні Україна та Німеччина домовилися про запуск нового спільного проєкту у сфері оборонного виробництва. Міністри оборони двох країн Євгеній Хмара та Борис Пісторіус підписали імплементаційну угоду, яка передбачає створення спільного підприємства з виробництва українських безпілотників. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Підприємство працюватиме на території Німеччини. Його основною продукцією стануть безпілотники для тактичної розвідки та спостереження.

Уже у 2027 році на новому підприємстві планують виробити декілька тисяч українських БпЛА. Німеччина фінансуватиме виробництво, розгортання необхідних потужностей та подальшу підтримку проєкту.

Угода також передбачає можливість збільшення обсягів виробництва та постачання безпілотників для Сил оборони України.

За словами міністра оборони України Євгенія Хмари, нові системи допоможуть українським військовим ефективніше вести розвідку, отримувати інформацію про ситуацію на полі бою та планувати бойові завдання.

Наразі Україна співпрацює з різними країнами над реалізацією 11 проєктів зі спільного оборонного виробництва. Після підписання нової угоди їхня кількість зросте до 12.

Шість із цих проєктів Україна реалізує спільно з Німеччиною.

Окремо Україна розвиває співпрацю з Великою Британією. Раніше Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості щодо спільного виробництва українських безпілотників класів middle strike та deep strike. Їхнє виробництво фінансуватиме британська сторона.

Таким чином, Україна продовжує розширювати міжнародну кооперацію у сфері оборонної промисловості, залучаючи фінансування партнерів та створюючи нові виробничі потужності.