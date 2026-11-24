Президент України Володимир Зеленський звернеться до нового складу Конгресу США, де більшість матимуть демократи, з метою посилення тиску на Росію — у тому випадку, якщо Дональду Трампу не вдасться переконати Володимира Путіна припинити війну до кінця року.

Якщо не вдасться досягти мирної угоди, прийнятної для Києва, Україна домагатиметься надання масштабного пакета військової допомоги від США та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, заявив Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg пізно ввечері в понеділок.

«Рівень підтримки України та санкції мають бути такими, щоб надіслати росіянам чіткий сигнал: час сідати за стіл переговорів і закінчувати війну», — зазначив він.

Ці слова є наразі найчіткішим свідченням того, що Зеленський спробує використати нещодавні виборчі поразки Трампа, аби підштовхнути Росію до мирних переговорів. Республіканська партія зазнала значних втрат на проміжних виборах, що відбулися цього місяця; у результаті, коли в січні розпочне роботу новий склад Конгресу, демократи матимуть більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників.

За словами Зеленського, американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди «якнайшвидше» — бажано вже до січня. Президент зауважив, що Україна ризикує зіткнутися з вимогами щодо суттєвих поступок, тоді як Путін не демонструє жодних ознак готовності завершити війну.

«Є прагнення діяти дуже швидко — це розуміємо і ми, і росіяни, — сказав Зеленський. — Ми усвідомлюємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже прагнемо миру, але не ціною виключно інтересів України».

Минулого тижня під час переговорів у Китаї президенти США та Росії обговорювали питання України; при цьому Трамп назвав Путіна «своїм другом». Пізніше він зателефонував європейським лідерам, які зібралися в Берліні й поставилися до ситуації скептично, щоб повідомити їм: Путін нібито хоче покласти край повномасштабному вторгненню, яке Росія розпочала у 2022 році.

Раніше цього місяця Кушнер і Віткофф зустрічалися з Путіним у Москві, а також із Зеленським у Дубліні. Ці зустрічі відбулися після перших — організованих за посередництва США — переговорів між Росією та Україною, що пройшли в Абу-Дабі (перших із лютого). Зеленський закликав союзників України збільшити постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб стримувати російські удари балістичними ракетами. При цьому він наголосив на гострому дефіциті та затримках із постачанням.

«Будь ласка, забезпечте наші потреби принаймні на весь грудень, — сказав він. — Чому? Тому що я все ще розраховую на те, що вдасться знайти, так би мовити, новий підхід до нового складу Конгресу в січні або лютому».

За його словами, постачання 48 ракет для Patriot затримується, оскільки цей пакет ще не отримав схвалення від міністра оборони Піта Гегсета. Зеленський зазначив, що навіть після отримання цієї партії Україна все одно матиме значний дефіцит ракет для систем Patriot.

Раніше в інтерв’ю агентству Bloomberg він повідомив, що з минулого року США постачали по 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць — це лише чверть від кількості, обіцяної за часів адміністрації президента Джо Байдена.

«Дуже прикро, що на тлі всіх торгів щодо того, як завершити війну, Україна стикається не лише зі скороченням постачань ракет-перехоплювачів для Patriot, а й із затримками в їх доставці», — заявив Зеленський.

Він також підтвердив, що досі діють обмеження на використання Україною терміналів Starshield (від компанії SpaceX), які забезпечують військових супутниковим інтернетом. За словами президента, використання цих терміналів обмежене на окупованих Росією територіях, що ускладнює роботу української системи протиповітряної оборони.

«Америка сама ставить себе в дуже незручне становище, — сказав Зеленський. — Політично це виглядає так, ніби вона дотримується того ж курсу, що й Путін, який прагне змусити Україну капітулювати».

Ці суперечки щодо оборонної підтримки виникли в той момент, коли Україна готується до зими, яку багато хто вважає найважчою за весь час війни — війни, що триває вже п’ятий рік. Росія здійснює масовані атаки безпілотниками та ракетами, цілячись в українську енергетичну та опалювальну інфраструктуру. Розрахунок ворога — зламати моральний дух населення і здобути перемогу, яку Путіну не вдалося вибороти на полі бою. Хоча просування російських військ на лінії фронту в Донецькій області на сході України загальмувалося, повітряні удари Росії по містах стають дедалі складнішими: ворог активніше використовує реактивні безпілотники, які важко перехопити.

«У 2026 році Путін повністю змінив хід війни, — заявив Зеленський. — Тепер його армія веде війну проти цивільного населення, оскільки попередній етап — протистояння військ — не приніс бажаних результатів».

Окрім енергетичних об’єктів, Росія розширила перелік цілей, включивши до нього інфраструктуру водопостачання, а також мости в Києві, що з’єднують два береги Дніпра.

«Чи можна уявити, що удар балістичною ракетою по об’єкту каналізаційної системи — це випадковість?» — запитав Зеленський.

Минулого тижня Україна зруйнувала частину дорожнього полотна на Кримському мосту — споруді, яку Путін наказав звести для сполучення Росії з півостровом у Чорному морі, анексованим у 2014 році. Крім того, Україна посилила повітряні атаки на російські нафтопереробні заводи, намагаючись обмежити можливості Кремля здатність фінансувати війну.

Кушнер і Віткофф висунули пропозиції, згідно з якими Україна мала б поступитися Росії Луганською та Донецькою областями (разом відомими як Донбас) в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО.

Оскільки російські війська переважно контролюють Луганську область, Путін прагне, щоб Україна віддала решту Донецької області — територію, яку його військам не вдалося захопити в боях із 2014 року. Україна відкидає цю вимогу, зазначаючи, що це зробило б решту країни вразливою для майбутнього нападу з боку Росії.

Раніше Зеленський повідомив, що обговорення із союзниками зосереджені на гарантіях безпеки, побудованих за зразком «Статті 5» НАТО, яка передбачає зобов’язання захищати будь-якого члена Альянсу в разі збройного нападу.

Хоча Зеленський і не відкидає такий варіант, він залишається скептичним щодо того, як подібні гарантії працюватимуть на практиці. Він стверджує, що Україні потрібні тверді зобов’язання від західних союзників щодо потужної військової підтримки та посилення санкцій у разі нового російського вторгнення.

За його словами, вони також мають зобов’язатися підтримати членство України в Європейському Союзі та надати сотні мільярдів доларів на фінансування української армії та відбудову країни.

Зеленський вважає, що повноцінне членство України в НАТО є значно ефективнішим рішенням. Він переконаний, що ключові європейські союзники, зокрема Німеччина та Франція, які тривалий час ставилися до цієї ідеї з пересторогою, тепер більш схильні її підтримати.

«Якщо завтра Трамп скаже: “Я підтримую членство України в НАТО”, — на мою думку, Європа теж це підтримає», — зазначив він.

Путін категорично відкидає такий сценарій, хоча, як стверджує Зеленський, це відповідало б і інтересам самої Росії.

«Якщо Путін вважає, що Україна готується до військового реваншу, то саме він мав би бути найбільше зацікавлений у нашому членстві в НАТО», — сказав Зеленський. Адже якщо Україна вступить до НАТО, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів.