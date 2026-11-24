Станом на 24 листопада намолочено 52,3 млн тонн зернових культур із площі 9,9 млн га. Середня врожайність становить 52,4 ц/га. Ще 18,8 млн тонн – валовий збір олійних культур.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Основні результати жнив:

Збір зернових:

пшениці – 26,3 млн тонн;

ячменю – 6,6 млн тонн;

гороху – 835,7 тис. тонн.

Збирання цих культур уже завершено.

Олійні культури:

соняшнику – 11,5 млн тонн (97,4% прогнозованих площ);

сої – 3,4 млн тонн (96,3%);

ріпаку – 3,9 млн тонн. Його збирання завершено.

Триває збір пізніх культур:

кукурудзи – 18,4 млн тонн (62,7% прогнозованих площ);

гречки – 61,1 тис. тонн (98%);

проса – 91,9 тис. тонн (95,8%).

Також аграрії викопали понад 8,1 млн тонн цукрових буряків. Це 92,6% прогнозованих площ.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 17 листопада українські аграрії зібрали 50 млн тонн зернових та понад 18 млн тонн олійних культур