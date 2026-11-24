Сьогодні, 24 листопада, Верховна Рада включила до порядку денного та підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування для працівників СБУ та розвідки, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт № 16220. За проголосували 287 народних депутатів.

Законопроєкт внесли до парламенту як невідкладний. Нині на період воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, представники Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Служби безпеки України та розвідки звільнені від обов’язку подавати декларації.

Документи, які вони подали раніше, наразі закриті в реєстрі. Натомість нова ініціатива передбачає різні правила звіту.

Нагадаємо, 9 листопада після резонансу справи НАБУ і САП “Карбаген-2 президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливий порядок декларування для окремих категорій військовослужбовців Сил безпеки.

Законопроєкт передбачає, що військові та поліцейські підрозділів особливого призначення, які беруть участь у бойових діях, мають подати декларації протягом 90 днів після завершення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.

Для військовослужбовців інших державних органів, які безпосередньо воюють, передбачили додаткову умову: відлік 90 днів починатиметься також після припинення їхньої участі в бойових діях або після завершення воєнного стану.

Таким чином планується відновити фінансовий контроль за силовиками, які не перебувають на передовій, але водночас врахувати обставини, які можуть завадити військовим вчасно подати декларації.