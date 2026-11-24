Американська влада розслідує можливу причетність Ірану та Росії до кібератак на десятки танкерів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на The Wall Street Journal, яке цитує американських посадовців та інших обізнаних співрозмовників, пише Кореспондент.

Під загрозою могли опинитися до 50 суден, які перевозять нафту, скраплений нафтовий газ, хімікати та інші небезпечні речовини.

За словами джерел видання, деякі екіпажі отримували не лише попередження про атаки, а й прямі погрози підривом суден.

Головним підозрюваним у розслідуванні вважають Іран. Однак американські служби також перевіряють можливий російський слід.

Водночас Reuters наголошує, що не зміг незалежно підтвердити інформацію, оприлюднену WSJ.