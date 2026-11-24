У Чернівецькій області 24 листопада зареєстровано землетрус магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Про це повідомив Головний центр спеціального контролю ДКА, пише УНН.

24 листопада 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км – повідомили в установі.

Як вказано, підземні поштовхи зафіксували 24.11.2026 о 00:09:50.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних.

Перед цим землетрус на Буковині фіксували 10.11.2026, він був сильнішим – магнітудою 2,2.