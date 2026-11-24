Як повідомляло Інше ТВ, 8 липня 2024 року “Українська біржа” з російським капіталом припинила торги.

23 листопада 2026 року «Українська біржа» відновила торги після більш ніж дворічної перерви, спричиненої судовою суперечкою з регулятором щодо ліцензії. На першому етапі майданчик почав проводити операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні біржі. Відновлення торгів також підтвердило видання Forbes Ukraine, передає «Курс України».

У перший день після відновлення роботи на біржі відбулася угода між компаніями «БТС Брокер» та «КІНТО». Торги проходять на власній електронній платформі Phoenix, яку біржа розвиває з 2018 року.

Голова правління «Української біржі» Артемій Єршов повідомив, що компанія зберегла команду протягом усього періоду простою. Тепер основне завдання — повернути учасників торгів та забезпечити інтеграцію їхніх систем з торговельною платформою.

Торги на «Українській біржі» були зупинені 8 липня 2024 року після рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання ліцензії. Підставою стали санкції проти міноритарного акціонера, пов’язаного з бізнесменом Тимуром Турловим.

Йдеться про компанію Freedom Holding Corp., якій належить близько 24,3% акцій біржі. Її кінцевий бенефіціар Турлов перебуває під українськими персональними санкціями з жовтня 2022 року.

Біржа оскаржила рішення регулятора в суді. У вересні 2024 року апеляційний суд призупинив його дію, однак торги тоді не відновилися. Остаточно виграти апеляційне провадження у справі про ліцензію біржі вдалося 1 липня 2026 року.

У жовтні компанія зареєструвала оновлені правила роботи в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що дозволило підготуватися до відновлення торгів.

З поверненням «Української біржі» кількість діючих фондових бірж в Україні збільшилася до трьох. Крім неї, на ринку працюють ПФТС та «Перспектива».

За час відсутності «Української біржі» її конкуренти перерозподілили ринок. За даними регулятора, за січень–жовтень 2026 року на ПФТС припало 71,1% біржового обороту, а на «Перспективу» — 28,9%.

Сукупний обсяг торгів на фондових біржах України за цей період становив 1,22 трлн грн. Основну частину операцій забезпечили державні облігації — близько 915 млрд грн, або 75% обороту.

Керівництво «Української біржі» розраховує конкурувати з діючими майданчиками передусім за рахунок технологічних можливостей та зручності підключення учасників. При цьому конкретних термінів повернення колишньої частки ринку компанія не встановлює.