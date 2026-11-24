Суспільне Мовлення опублікувало лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027. До нього увійшли 18 виконавців, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, який пройде в Болгарії, в місті Бурґас.

Список цього року сформували з 217 заявок, серед яких 153 сольних виконавці та 48 гуртів.

-Нарешті лонглист до Нацвідбору-2027 готовий! Це мій третій Нацвідбір як музичного продюсера і як автора та музиканта. Я знаю прекрасно, скільки душі, скільки енергії та ресурсів ви вкладаєте в кожен трек. Я знаю, що кожна пісня — це ваша дитина, яку ви виносили та полюбили всім серцем. Заявок багато, і серед них є як нові імена, так і відомі всім вам артисти.

Наша сцена дуже багатогранна, я дуже вдячний всім, хто створив свою найкращу пісню цього року. Кожен з вас має своє обличчя, має свій стиль, має свій характер. І кожен з вас матиме цей шанс увійти в історію української музики, а може і світової, — прокоментував музпродюсер Дмитро Шуров (Pianoboy).

Найближчим часом пройде прослуховування відібраних учасників, на якому оберуть фіналістів Нацвідбору-2027.

Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування — воно визначить ще одного учасника фіналу.



У фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум 7 виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.