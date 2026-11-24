Влада Вірменії 23 листопада опублікувала проєкт нової Конституції країни. Зміна основного закону – одна з ключових вимог Азербайджану для укладання мирного договору та остаточної нормалізації відносин між країнами. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян ініціював зміну Конституції, проте поки не зрозуміло, чи вдасться винести проєкт на референдум – це залежить від голосів опозиції у парламенті.

Про це пише LRT.lt з посиланням на Вірменську службу Радіо Свобода, передає Інше ТВ.

Проєкт опубліковано на спеціальному сайті, посилання на який опублікував Пашинян. Громадянам пропонується висловлюватись та вносити свої пропозиції до проєкту.

У преамбулі нової Конституції відсутня будь-яка згадка про Декларацію незалежності Вірменії. У прийнятій у 1990 році декларації, відсилання до якої є в чинній Конституції Вірменії, згадувався Нагірний Карабах – територія в межах міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, яка тривалий час була предметом територіальної суперечки Вірменії з Азербайджаном. У 2023 році Азербайджан силовим шляхом встановив контроль над усією територією Карабаху. Пашинян неодноразово говорив, що вважає помилкою рух за приєднання Карабаха до Вірменії і має намір у відносинах з Азербайджаном виходити із міжнародно визнаних кордонів двох країн. “Міжнародно визнана територія” згадується і у проекті нової Конституції.

Конституцію передбачається ухвалити на референдумі. Проте лише для того, щоб винести проєкт нової Конституції на голосування, за це мають проголосувати щонайменше 70 депутатів Національних Зборів. У партії Пашиняна лише 64 мандати. Опозиція вже заявила, що не підтримає референдум, навіть незважаючи на те, що Пашинян пообіцяв піти у відставку, якщо народ на референдумі відкине проєкт і не балотуватиметься у прем’єри на наступних виборах, якщо проєкт буде ухвалено.

Якщо опозицію не вдасться переконати, в запасі прем’єр має варіант дострокових виборів до парламенту, на яких його прихильники можуть спробувати отримати конституційну більшість.

У Баку, тим часом, вітають новий проєкт. “Для нас єдиний важливий момент – відсутність у новій Конституції територіальних претензій до Азербайджану. Судячи з опублікованого тексту, наразі таких претензій немає. Ми високо це цінуємо”, – сказав міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Він підкреслив, що мирна угода між країнами вже була парафована під час саміту у Вашингтоні минулого року.

Тоді ж було ухвалено рішення про реалізацію проекту TRIPP (“Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання”). 23 листопада Пашинян оголосив, що проєкт перейшов у стадію реалізації. Йдеться про транзитний коридор через південну частину Вірменії, який зв’яже основну територію Азербайджану з його ексклавом – Нахічеванською Автономною Республікою, а далі з Туреччиною. Проєкт реалізує спільна американсько-вірменська компанія. Трамп у зв’язку з початком реалізації проєкту надіслав вітальне послання лідерам Азербайджану та Вірменії. “Я хотів би привітати свого друга, прем’єр-міністра Пашиняна, з виявленим ним мужнім лідерством. Він вибрав шлях миру і разом з нами працював над тим, щоб покласти край багаторічному конфлікту між Вірменією та Азербайджаном”, – заявив Трамп.

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