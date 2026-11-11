На засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ ухвалили рішення про позбавлення Вірменії права голосу в організації та можливості призначати своїх представників на відповідальні посади.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російське інформагентство «Интерфакс» та Суспільне.

«У зв’язку з тим, що Вірменія не виконувала своїх зобов’язань вже кілька років, керуючись статутом організації, було запропоновано та вирішено позбавити Вірменію права голосу, а також права призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ», — сказав Пєсков.

Що передувало

У червні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що держави-учасниці ОДКБ вирішили розглянути застосування до Вірменії статті статуту організації через несплату членських внесків.

За його словами, це пов’язано з тим, що вірменський уряд не перераховує кошти до бюджету ОДКБ уже понад два роки. Водночас очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян пояснював несплату тим, що Єреван фактично не бере участі в діяльності організації.

Згідно із 20-ю статтею Статуту ОДКБ, якщо країна-член організації не погашає заборгованість протягом двох років, вона може втратити право висувати своїх громадян на посади в об’єднанні, а також право голосу до виплати боргу. Крім того, ця стаття дозволяє призупинити участь держави в роботі органів ОДКБ або вилучити її з організації, якщо вона не виконує положення статуту та рішення керівних органів.

У лютому 2024 року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про «замороження» участі країни в ОДКБ, а вже в березні 2025-го Єреван офіційно відмовився сплачувати членські внески за попередній рік. На початку червня поточного року посадовець наголосив, що Єреван залишає за собою право остаточно вийти з ОДКБ «у разі потреби».

Вірменська влада критикує цю організацію, особливо після вторгнення азербайджанських військ на суверенну територію Вірменії у 2022 році, коли ця структура не лише не захистила свого члена, а й не відреагувала належним чином на агресію Азербайджану.

Що таке ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — регіональний військово-політичний союз, що об’єднує шість пострадянських держав. Організацію засновано 15 травня 1992 року на базі Договору про колективну безпеку.

Країни-учасниці

Згідно з даними на сайті ОДКБ, до складу організації входять шість держав:

Білорусь. Бере участь у роботі блоку на постійній основі.

Казахстан. Є однією з держав-засновниць союзу.

Киргизстан. Входить до числа засновників організації.

Росія. Є ключовим учасником блоку та місцем розташування його штаб-квартири в Москві.

Таджикистан. Бере участь в організації з моменту підписання договору в 1992 році.

Вірменія. Формально залишається членом союзу, але заморозила свою участь у 2024 році та припинила сплату внесків.

Цілі та структура

Основні завдання. Блок декларує зміцнення миру, регіональної безпеки, а також спільну протидію тероризму, наркотрафіку та кіберзлочинності.

Органи управління. Найвищим органом є Рада колективної безпеки (РКБ), куди входять глави держав-учасниць. Поточну роботу координує Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем (посаду обіймає Таалатбек Масадиков).

Військові формування. До структури входять Колективні сили оперативного реагування (КСОР), Колективні сили швидкого розгортання (КСШР) та миротворчі підрозділи.

Сьогодні, 11 листопада, відбулося засідання Ради колективної безпеки ОДКБ під головуванням президента РФ Володимира Путіна у Москві. Учасники саміту обговорили розвиток колективних авіаційних сил, удосконалення систем ППО та ухвалення нової Антитерористичної стратегії до 2030 року.