Надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації у США Олександр Дарчієв помер 11 листопада 2026 року на 67-му році життя. Про раптову смерть дипломата офіційно повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ, проте причина смерті наразі не уточнюється.

Олександр Дарчієв очолював російську дипломатичну місію у Вашингтоні з 6 березня 2025 року, змінивши на цій посаді Анатолія Антонова. Одночасно він виконував обов’язки постійного спостерігача РФ при Організації американських держав.

До призначення в США дипломат керував департаментом Північної Атлантики МЗС Росії. З жовтня 2014 по січень 2021 року він обіймав посаду посла РФ у Канаді, а раніше двічі працював у російському посольстві у Вашингтоні на посадах радника та радника-посланника.

Дарчієв народився 14 травня 1960 року. У 1983 році він закінчив історичний факультет МДУ, захистив дисертацію кандидата історичних наук та працював в Інституті США і Канади, перш ніж перейти на дипломатичну службу в 1992 році.

Де саме він помер і як – не повідомляється.